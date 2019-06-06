بـ"رقصة العيّالة".. دبي تحتفل بزفاف أبناء حاكم دبي الثلاثة

02:23 م | الجمعة 07 يونيو 2019
محمد بن راشد آل مكتوم مع أبناءه

محمد بن راشد آل مكتوم مع أبناءه

كتب: الوطن

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"احتفالات وأعياد وزينة" سيطرت أمس على مدينة دبي الإماراتية، احتفالًا بحفل زفاف "الفرسان الثلاثة"، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس المجلس التنفيذي، وأحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس مؤسسة محمد بن راشد للمعرفة، أبناء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء وحاكم دبي.

وفي احتفال تاريخي، أقيم في مبنى مركز دبي التجاري العالمي، تضمن الحفل تأدية رقصة العيّالة "الفن الأدائي الوطني" الأول المفضل لدى الحكام والأعيان والعامة في الإمارات، حسبما ذكرت "سي إن إن" نقلًا عن دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي.

وتحاكي رقصة العيّالة، رقصة المعارك قديماً، ويحمل صفان من الرجال عصياً رفيعة من الخيزران، التي ترمز إلى السهام والسيوف ويؤدون حركات منتظمة كرمز للنصر أو الهزيمة وهم ينشدون شعراً ويقومون بحركات متناسقة مع الألحان.

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