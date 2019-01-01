شرطي "مرور الحب".. تحرير مخالفة لفتاة في أوروجواي بسبب جمالها الزائد

11:15 ص | الجمعة 07 يونيو 2019
بسبب "جمالها الزائد".. شرطى "مرور الحب" يحرر مخالفة لفتاة في أوروجواي

بسبب "جمالها الزائد".. شرطى "مرور الحب" يحرر مخالفة لفتاة في أوروجواي

كتب: الوطن

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اعتاد رجال شرطة المرور في المدن المختلفة على رصد وتسجيل السرعات العالية للسيارات على الطرق المختلفة، وتحرير مخالفة حال تجاوز أحد السائقين السرعة المقررة، ولكن في أوروجواي حرر أحد ضباط المرور مخالفة لفتاة ولكن كان السبب غريبا.

وكانت إحدى الفتيات تقود سيارتها في أحد شوارع مدينة بايساندو في أوروجواي يوم 25 مايو، عندما أوقفها شرطي المرور ليحرر لها مخالفة بسبب "جمالها الزائد على الطرق العامة".

الشرطي كتب في قسم الملاحظات على المخالفة، عبارة: "أنا أحبك"، الأمرالذي أثار استياء الفتاة، وتسبب في التحقيق مع الشرطي، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن موقع "أوديتي سنترال" الأمريكي.

ونشرت الفتاة ورقة المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وانقسمت آراء متابعيه بين إعجاب بطريقة الشرطي في مغازلتها، وبين استياء واتهام باستخدام السلطة من أجل التحرش، ووصفه بعض المتابعين بـ"شرطي مرور الحب".

ويخضع الشرطي حاليا للتحقيق لإصدار وثيقة رسمية لأغراض غير مصرح بها.

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