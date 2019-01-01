"فهد مفترس".. عبر الأسلاك الشائكة وأكل طفلا وسط أهله

لقي طفل في الثانية من عمره مصرعه بأنياب فهد مفترس، داخل مجمع موظفين محمي بأسلاك شائكة في متنزه "كروجر" الوطني في جنوب أفريقيا.

وقال المتنزه في بيان، الخميس، إن "الطفل كان يبلغ من العمر 30 شهرا.. ووثق الأطباء في مستشفى "شونجوي" وفاة الطفل بعد أن نقله أفراد أسرته على وجه السرعة إلى المستشفى".

وقتل الطفل، مساء الأربعاء، بعد أن دخل إلى منطقة معيشة طاقم المتنزه، التي يفصلها حاجز شائك مكهرب عن بقية المتنزه، ووفقًا لـ"سكاي نيوز" نقلًا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وسارع حراس المتنزه إلى مطاردة الفهد وقتله لتجنب تكرار هذا الأمر، مضيفًا أن الفهد ربما تعرض لهجوم من قبل، ذلك أنه كان معتادًا على التفاعل مع البشر، بحسب ما جاء في بيان المنتزه.