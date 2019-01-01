دراسة تكشف "سر مخيب" في الموناليزا بعد 5 قرون.. ابتسامتها مزيفة

كشفت دراسة أجريت في جامعة "سينسيناتي" الأمريكية، أن الابتسامة التي تعلو شفتي المرأة في لوحة "الموناليزا"، والتي رسمها ليوناردو دافينشي، ليست حقيقية، وأن عدم تناسق ملامح الوجه هو السبب في تلك الضجة المزيفة.

وقطع الباحثون في قسم العلوم العصبية بالجامعة، صورة الابتسامة إلى نصفين، ثم جرى عرضهما على عينة من 42 شخصًا، من خلال تقنية تعرف بـ"صور المرايا" أو الصور المعكوسة، بحسب "سكاي نيوز".

نتائج البحث جاءت صادمة، كشفت النتائج أن 92.8 في المئة من المستجوبين لاحظوا سعادة على النصف الأيسر من الشفاة، والمفاجأة هي أنه لم يلاحظ أي شخص، وجود سعادة في النصف الأيمن من الشفاة.

ورأى 35 من المستجوبين أن الجانب الأيمن من الشفة يظهر حالة من الحياد، فيما لاحظ 5 شعورًا بالتقزز، بعدما استندوا إلى عدد من النظريات التي تربط مشاعر الإنسان بالعلوم العصبية.

وأوضح الباحثون، أن وجنتي المرأة المرسومة في الموناليزا، تبدوان في حالة السكون، بخلاف الحركة التي تحصل في الوجه حين يبتسم الإنسان بشكل فعلي.