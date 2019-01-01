طيار مدني: لا يوجد علاج لفوبيا الطيران.. توكل على الله واستمتع بالسفر

02:47 ص | الجمعة 07 يونيو 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: محمد متولي

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أكد كابتن طيار مدني، عبدالله بن صالح الغامدي، عدم وجود أي عقاقير أو علاج لطرد الخوف من السفر عبر الطيران أو ما يسمي بـ"فوبيا الطيران"، ونصح المسافرين ممن يعانون مخاوف السفر بالطائرات بعدم المحاولة لعلاج ذلك الأمر.

وقال الغامدي، أثناء تصوير فيديو من قمرة القيادة نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر": "كنتُ في الأمس برحلة خارج السعودية، وكان معنا أحد المسافرين لديه فوبيا من الطيران، وتناول حبوبا منومة، وساءتني حالته لدرجة أننا توقعنا أنه مات"، موضحا أنه يجب تجنب استخدام الأدوية التي توصف لهذا الغرض، والابتعاد عن حل المشكلة بمصيبة.

وتابع: "‏أحبتي الكرام نصيحة من محب: إذا كان لديك خوف من الطيران فلا تحاول إيجاد مخرج للخوف باستخدام العقاقير الطبية، ولا تحل المشكلة بمصيبة أكبر، لا توجد حبوب أو علاج لطرد الخوف إلا أن تكون حبوبًا مخدرة أو حبوب هلوسة، توكل على الله، ‏واستمتع بالسفر، وثق بحفظ الله لك".

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