فيديو| طفلة تنقذ شقيقتها ذات العامين من الموت غرقا داخل حمام سباحة

ألقت طفلة بالعاشرة من عمرها بنفسها وراء شقيقتها الصغرى، التي كادت تغرق في حمام السباحة لولا شجاعتها وإقدامها على إنقاذها.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل"، أن الحادث وقع في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية والتقطته كاميرا المراقبة بالمسبح، وأظهرت لقطات الفيديو الطفلة كالي داليس ذا العامان أثناء ارتدائه لطوق نجاة وتقفز في الماء بالمسبح ولكنها انقلبت وحاولت البقاء على سطح الماء، لكنها غرقت بعد فترة وجيزة ولم يلاحظها سوى شقيقتها "جايلا، التي كانت على الجانب الآخر من المسبح.

وركضت جايلا باتجاه أختها وقفزت للمسبح وأخرجتها بسرعة، وحاولت إخراج الماء من جوفها، بينما ركض أبوهما عندما انتبه للأمر وحاول إنعاش الفتاة، وتم نقل "كالي" للمستشفى ووضع لها جهاز تنفس اصطناعي وعادت لوعيها بعد العلاج.