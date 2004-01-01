من هو عمرو فهمي الذي تسبب في القبض على رئيس كاف بفرنسا؟

01:01 ص | الجمعة 07 يونيو 2019
عمرو فهمى

عمرو فهمى

كتب: صفية النجار

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ألقت السلطات الفرنسية، اليوم، القبض على أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أثناء تواجده في باريس لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك على خلفية تهم تتعلق بالفساد.

ويعد عمرو فهمي، السكرتير السابق للاتحاد الأفريقي، هو من فجر قضية فساد أحمد أحمد، وقاده إلى الوقوع في قبضة السلطات الفرنسية، حيث تقدم ببلاغ اتهمه فيه بمنح 20 ألف دولار رشوة لرؤساء الاتحاد الوطني، وطلب معدات كرة قدم للكاف بقيمة 830 ألف دولار من شركة يملكها أحد أصدقائه، وشراء سيارتين جديدتين على حساب "كاف" بمبلغ 400 ألف دولار- بحسب "الوطن سبورت".

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وتخرج عمرو مصطفى مراد فهمي، من قسم إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا عام 2004، وحصل على ماجستير الإدارة الرياضية من الفيفا، والتحق بالعمل في الكاف كمساعد مدير إدارة البطولات الدولية لمدة 7 سنوات من عام 2007 إلى 2015.

وعين عمر فهمي، مساعد منسق ببطولة كأس العالم للشباب في تركيا 2013، ومساعد منسق في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ومدير عام لبطولة أمم أفريقيا للمحليين من 2011 إلى 2014، وتقدم بطلب لشغل وظيفة السكرتير العام للكاف.

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