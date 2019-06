أعلنت وكالة ناسا عبر موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن ظاهرة فلكية تحدث مرة كل عام، حيث يقترب كوكب المشترى من الأرض هذا الشهر، وسيكون متاح للجميع رؤيته بالعين المجردة.

وذكرت "ناسا" إن كوكب المشترى سوف يكون مرئي بالعين المجردة في العاشر من شهر يونيو الحالي، ولمشاهدة أقماره ستحتاج فقط إلى منظار.

What's Up for June? Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0