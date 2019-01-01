دراسة تكشف صلة مذهلة بين عصير الطماطم وأمراض القلب

01:15 م | الخميس 06 يونيو 2019
عصير الطماطم

عصير الطماطم

كتب: الوطن

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أظهرت دراسة جديدة وجود علاقة بين شرب عصير الطماطم والتقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

ونوهت الدراسة التي أجراها فريق من جامعة طوكيو للطب والأسنان إلى أن شرب عصير الطماطم يستطيع أن يقلل من ضغط الدم والكوليسترول لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وأجريت الدراسة على 481 يابانيا حيث تناولوا عصير الطماطم على مدار عام كامل، وكشفت النتائج أن ضغط الدم انخفض بنسبة 3 في المائة ​​لدى 94 مشاركا كانوا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وفقا لشبكة "سكاي نيوز" الإخبارية.

وأفادت نتائج الدراسة، التي تم نشرها في مجلة "علوم الأطعمة والتغذية"، انخفاض في المادة الدهنية التي يمكن أن تسد الأوعية الدموية، التي تسبب بدورها النوبات القلبية والسكتات الدماغية، لدى 125 شخصا من المشاركين.

وتشابهت الآثار المفيدة لتناول عصير الطماطم بين الرجال والنساء وكذلك الفئات العمرية المختلفة.

بينما قالت فيكتوريا تايلور، اختصاصية التغذية في مؤسسة القلب البريطانية، إن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث للتأكد من الفوائد الصحية لعصير الطماطم بدقة.

وأضافت أن زيادة الاستهلاك اليومي من الفواكه والخضراوات، بما في ذلك الطماطم، يساعد في الحفاظ على صحة القلب والدورة الدموية، وحذرت تايلور من شرب أكثر من 150 مل من عصير الفاكهة أو الخضار يوميا، بسبب نسبة السكر المرتفعة فيه.

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