"اللي فاضل مش كتير".. دراسة تحذر من نهاية العالم بسبب تغير المناخ

تحذيرات كثيرة تم إطلاقها منذ سنوات عديدة، تنذر بالآثار الكارثية للتغير المناخي والتي يحاول العلماء السيطرة عليها، وكشفت دراسة حديثة عن أن انهيار الحضارة البشرية سيكون في عام 2050 نظرا للتغير المناخي الكارثي.

وكشف باحثون أستراليون من المركز الوطني الأسترالي لإعادة هيكلة المناخ، عن دراسة حديثة أكدت أن انهيار الحضارة البشرية سيكون خلال السنوات المقبلة، وصمموا نموذجا لكارثة التغير المناخي، وحذروا من أن الكارثة تهدد بإبادة الحياة، وفقا لـ"روسيا اليوم".

وحذر الباحثون من خطورة ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار درجتين مئويتين، لتجنب كارثة كبرى في جميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يرتفع منسوب مياه سطح البحر بمقدار 0.5 متر، ما يؤدي لحدوث ارتفاع منسوب المياه يصل إلى 25 مترا.

وأكد الباحثون أن حجم الدمار الذي سيحدث نتيجة للتغير المناخي ينهي الحضارة الإنسانية، وحدوث تدمير واسع النطاق في جميع أنحاء العالم، وحدوث تصحر حاد في جنوب إفريقيا وجنوب البحر المتوسط، وغرب آسيا والشرق الأوسط وأستراليا الداخلية، بالإضافة لانهيار النظم الإيكولوجية مثل الشعاب المرجانية وانهيار القطب الشمالي.

ونصح الباحثون بضرورة بناء نظام صناعي خال من الانبعاثات في أسرع وقت للحفاظ على الحضارة الإنسانية.