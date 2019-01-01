نشر أغنية "ياليلة العيد".. هجوم على مدير سابق لهيئة النهي عن المنكر

هجوم عنيف تعرض له مدير هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة السابق الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي، بعدما عايد على السعوديين، بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم "يا ليلة العيد".

ونشر الغامدي عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" أغنية أم كلثوم، وكتب: "تقبل الله صيامكم وقيامكم وطاعتكم وعيد مبارك وكل عام وأنتم بخير.. وأهديكم بهذه المناسبة أغنية (ياليلة العيد أنسيتينا) لأم كلثوم رحمها الله".

وتعرض الغامدي لهجوم عنيف من متابعيه، وللسب والقذف، بسبب نشره لأغنية كتهنئة بالعيد، ورد على التعليقات الغاضبة منه، قائلًا: "في الصحيحين عن عائشة: أن النبي دخل عليه أبو بكر، وعنده جاريتان تغنيان فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان بين يدي رسول الله؟ فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: يا أبا بكر دعهما فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا".

والغامدي هو فقيه باحث، عمل في بداية حياته بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتدرج في المناصب حتى وصل أصبح مديرًا عامًا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة، كما يشغل منصب مستشار "مركز علوم القرآن والسُّنَّة".

تتلمذ على يد عدد من العلماء في مختلف العلوم، منهم "عبد العزيز بن باز ومحمد بن صالح العثيمين وعبدالرحمن محمد بن عمر بن عقيل الظاهري وأبو تراب بن عبد الحق الهاشمي وعبد الله بن جبرين".