شكلها على حرف "V".. طائرة ستحمل ركابها "في الجناحين"

03:00 ص | الخميس 06 يونيو 2019
طائرة ستحمل ركابها "في الجناحين"

طائرة ستحمل ركابها "في الجناحين"

كتب: الوطن

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تعتزم شركة الخطوط الملكية الهولندية "كي إل إ" تطوير طائرة ركاب تتميز بشكل فريد وغير مسبوق في سوق الطيران.

وسيجرى إنتاج الطائرة التي أطلق عليها اسم "Flying V" بالنظر إلى شكلها القريب من حرف "V"، في إطار تعاون مع جامعة "ديلفت" للتكنلوجيا، بحسب "سكاي نيوز".

وعلى عكس الطائرات التجارية الحالية التي تتكون من مقصورة طويلة وجناحين مفلطحة، فإن جناحا  الطائرة الهولندية المرقبة يتخذا شكلا عريضا، ويصبحان صغيرين عند الأطراف فقط، لذا سيكونان قادرين على حمل مقاعد الركاب وخزان الوقود، فضلا عن الشحنات المنقولة.

وستكون هذه الطائرة أقل استهلاكا للوقود بنسبة 20 بالمئة مقارنة بباقي الطائرات.

ومازالت الطائرة في قيد الدراسة، حيث من المرتقب أن يجري عرض الطائرة بهيكل كامل في مطار شيبول بالعاصمة الهولندية أمستردام، في أكتوبر المقبل، احتفالا بالذكرى المئوية لتأسيس شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية.

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