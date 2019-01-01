"اللي خلف ما ماتش".. توفي والدهما فذهبتا للاحتفال بالنجاح عند قبره

02:26 ص | الخميس 06 يونيو 2019
حلا وسما عند قبر والدهما

حلا وسما عند قبر والدهما

كتب: رحاب عبدالراضي

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حبهما لوالدهما فاق الوصف، حتى أن موته كان فاجعة أصابتهما بالصدمة، فكان مثالًا للأب الكريم بالنسبة لهم، فدائما ما كان يحنو على بناته الثلاث واللاتي لم ينجب غيرهن.

هذه المشاعر الكبيرة عند الطفلتين التوأم "حلا" و"سما"، دفعتهما للاحتفال بحصولهما على الشهادة الابتدائية مع والدهما الذي توفي في شهر مارس الماضي نتيجة إصابته بجلطة قبل فرحته بنجاحهم، حيث كان دائما ما يحفزهم ويشجعهم على التفوق "كان كل سنة بابا يجبلهم حلاوة النجاح ويفرحهم بس المرادي هو مش معاهم هو عند رب كريم، فراحوله هما"، بحسب "سارة خليل" شقيقتهم الكبرى في حديثها لـ"الوطن".

ذهبت الطفلتان برفقة عمتهما، إلى مدفن والدهما في "الأقصر"، ووقفا بالشهادة الابتدائية، وبجانبهما صورة والدهما مثلما ما كانوا يلتقطون الصور التذكارية معه، لتساهم هذه الصورة في تخفيف الألم عنهما وإحساسهم بالفرحة وفق "سارة".

هذه الفكرة التي عبرت عن براءة الأطفال، كانت من اقتراح الطفلتين والتي أيدتها والدتهما وشقيقتها الكبرى وفقا لوصف الأخيرة، التي عبرت عن سعادتها بمجرد نشر صورة شقيقاتها وردود الأفعال التي تلقتها جراء فعلهما "كنت فرحانة بإخواتي وفرحت أكتر لما الناس كلها أشادت بيهم"، مضيفة "تربية ماما ماراحتش هدر ودي أقل حاجة نعملهاله".

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