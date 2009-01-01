تطورات مفاجئة جديدة في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

نفت محامية عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورجا، أن تكون الأخيرة قد تنازلت عن دعوى، أقامتها ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف ضمن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد ساعات من تقرير أشار إلى تنازلها عن الدعوى.

حيث جاء نفي المحامية لاريسا دروهوبيتشر ردا على ما ذكرته في وقت سابق وكالة "بلومبير"، عن إسقاط الشكوى بحق النجم البرتغالي، دون أن تحدد ما إذا جرى التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين، وذلك حسبما نشر موقع سكاي نيوز العربية.

وأشار تقرير "بلومبيرج" إلى أنه جرى تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في مدينة لاس فيجاس.

ولم تذكر المحامية، ما إذا كانت موكلتهاقد توصلت إلى اتفاق رضائي مع نجم يوفنتوس الإيطالي، للتخلي عن ملاحقته قضائيا، في الشكوى المقدمة في لاس فيغاس التي تتهمه فيها باغتصابها في 13 يونيو 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطا لتوقيع اتفاق مالي لالتزام الصمت بشأن ما حصل.

وقالت المحامية في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "لم يتم إسقاط التهم، لقد سحبنا وحسب الشكوى على مستوى الولاية نيفادا لأننا قدمنا شكوى مماثلة أمام المحكمة الفدرالية، وغيرنا الاختصاص القضائي فقط، لكن التهم ما زالت قائمة".

أما رونالدو، فنفى هذه الاتهامات وأنكرها بشدة، والجدر بالذكر، أن عارضة الأزياء السابقة، قد قالت إنه رغم التوصل تسوية مالية مع رونالدو، إلا أنها شعرت بصدمة عاطفية بعد فترة قصيرة، منعتها من المشاركة في عملية الوساطة، وهو ما دفع شرطة شرطة لاس فيغاس ، إلى إعادة فتح تحقيق في الأمر.