تطورات مفاجئة جديدة في قضية اتهام رونالدو بالاغتصاب

12:23 ص | الخميس 06 يونيو 2019
رونالدو

رونالدو

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

الأسطورة رونالدو يتغزل في صلاح.. ويتوقع تتويج ليفربول بدوري الأبطال

الأسطورة رونالدو يتغزل في صلاح.. ويتوقع تتويج ليفربول بدوري الأبطال

فيديو| تعرف على نادل الفندق الذي أقنع رونالدو باللعب لـ"برشلونة"

فيديو| تعرف على نادل الفندق الذي أقنع رونالدو باللعب لـ"برشلونة"

صراع "الحذاء الذهبي" يشتعل.. رونالدو يطلب ضم "صلاح"

صراع "الحذاء الذهبي" يشتعل.. رونالدو يطلب ضم "صلاح"

بالصور| بـ20 مليون دولار.. سيارة رونالدو الجديدة الأغلى في التاريخ

بالصور| بـ20 مليون دولار.. سيارة رونالدو الجديدة الأغلى في التاريخ

نفت محامية عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورجا، أن تكون الأخيرة قد تنازلت عن دعوى،  أقامتها ضد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المحترف ضمن صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك بعد ساعات من تقرير أشار إلى تنازلها عن الدعوى.

حيث جاء نفي المحامية لاريسا دروهوبيتشر ردا على ما ذكرته في وقت سابق وكالة "بلومبير"، عن إسقاط الشكوى بحق النجم البرتغالي، دون أن تحدد ما إذا جرى التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين، وذلك حسبما نشر موقع سكاي نيوز العربية.

وأشار تقرير "بلومبيرج" إلى أنه جرى تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى الشهر الماضي في محكمة ولاية نيفادا في مدينة لاس فيجاس.

ولم تذكر المحامية، ما إذا كانت موكلتهاقد توصلت إلى اتفاق رضائي مع نجم يوفنتوس الإيطالي، للتخلي عن ملاحقته قضائيا، في الشكوى المقدمة في لاس فيغاس التي تتهمه فيها باغتصابها في 13 يونيو 2009 في غرفتها في الفندق، وأنه مارس عليها ضغوطا لتوقيع اتفاق مالي لالتزام الصمت بشأن ما حصل.

وقالت المحامية في تصريحات لوكالة "فرانس برس": "لم يتم إسقاط التهم، لقد سحبنا وحسب الشكوى على مستوى الولاية نيفادا لأننا قدمنا شكوى مماثلة أمام المحكمة الفدرالية، وغيرنا الاختصاص القضائي فقط، لكن التهم ما زالت قائمة".

أما رونالدو، فنفى هذه الاتهامات وأنكرها بشدة، والجدر بالذكر، أن عارضة الأزياء السابقة، قد قالت إنه رغم التوصل تسوية مالية مع رونالدو، إلا أنها شعرت بصدمة عاطفية بعد فترة قصيرة، منعتها من المشاركة في عملية الوساطة، وهو ما دفع شرطة شرطة لاس فيغاس ، إلى إعادة فتح تحقيق في الأمر.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن الشعب بسبب "هلال العيد"

حقيقة دفع السعودية 1.6 مليار ريال كفارة عن الشعب بسبب "هلال العيد"

المملكة العربية السعودية كانت من أوائل الدول التي أعلنت رؤية هلال شوال، وتوافق معها الإمارات والكويت وقطر...
أزهريون عن اختلاف الرؤية مع الفلك: "لو الرسول معاه تليسكوب كان أخد بيه"

أزهريون عن اختلاف الرؤية مع الفلك: "لو الرسول معاه تليسكوب كان أخد بيه"

حالة من الانقسام شهدتها الدول العربية والإسلامية حول تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث اتفقت بعض الدول مع الحسابات الفلكية، وأعلنت الثلاثاء (4 يونيو)...
"وقعت من الخضة".. سقوط مفاجئ لشبكة "فودافون" قبل عيد الفطر

"وقعت من الخضة".. سقوط مفاجئ لشبكة "فودافون" قبل عيد الفطر

سادت حالة من الاستياء بين مستخدمي شبكة "فودافون"، حيث فوجئوا بتوقف الخدمة، وعدم قدرتهم على إجراء مكالمات هاتفية أو استخدام الإنترنت.
في موسمه بالعيد مع الكعك.. الشاي باللبن خطر على الصحة: قلق وحصوات

في موسمه بالعيد مع الكعك.. الشاي باللبن خطر على الصحة: قلق وحصوات

كشفت دراسة حديثة عن أن تناول الشاي باللبن يؤدي لعدد من الأعراض الجانبية مثل ارتفاع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بالإضافة إلى حصوات الكلى.
بعد صورة رئيس الوزراء.. 5 نصائح لاختيار البطيخ "أحمر ومعسل"

بعد صورة رئيس الوزراء.. 5 نصائح لاختيار البطيخ "أحمر ومعسل"

بعد بطيخة رئيس الوزراء التي ظهرت أمامه أثناء تسوقه في أحد المولات التجارية، هناك نصائح عند اختياره