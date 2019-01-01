"فنجان القهوة" يتحكم في آلية اختيار الموظفين

اتبع رئيس شركة برامج محاسبة في أستراليا، ترينت إينيس، طريقة جديدة في اختيار موظفيه، حيث لجأ إلى فنجان قهوة، لكي يوظف الناس في شركته.

وكشف الفنجان الكثير عن الشخص أكثر من أي سؤال يمكن أن يوجه له، بحسب "ترينت" لذلك يستخدم هذا الاختبار البسيط في كل مقابلة عمل مع عضو جديد يرغب الانضمام إلى فريق شركته Xero Australia والراسب يضعه على "القائمة السوداء"- وفقا لموقع "24".

وشرح ترينت كيفية الاختبار بالفنجنا "سآخذك دائماً في نزهة إلى أحد مطابخنا، وبطريقة ما ستنتهي دائماً بالمشي مع مشروب تأخذه إلى الغرفة التي نجري فيها المقابلة"، مضيفا: "أنا أبح دائماً في نهاية المقابلة عن أهم شئ وهو هل يريد الشخص الذي يجري المقابلة أن يحمل معه ذلك الكوب الفارغ إلى المطبخ".

وقال "ترينت" إن الاختبار هدفه معرفة ما إذا كان الموظف الجديد سيتبع ثقافة المكتب لدى الشركة، وسيؤدي حقاً كل ما عليه فعله.

وفسر: "يمكن تطوير المهارات وثقل الخبرات واكتساب المعلومات لكن حسن التصرف ينبع من الشخص ولا يمكن تعلمه أو اكتسابه مع الوقت".