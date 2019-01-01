بعد انقطاع الشبكة.. "فودافون" تعتذر لعملائها عن العطل المفاجئ

04:35 م | الأربعاء 05 يونيو 2019
"بعد انقطاع الشبكة".. فودافون تعتذر لعملائها عن العطل المفاجئ

"بعد انقطاع الشبكة".. فودافون تعتذر لعملائها عن العطل المفاجئ

كتب: لمياء محمود

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بعثت شركة فودافون، برسالة إلى عملائها اليوم، تعتذر فيها عن الانقطاع المفاجيء للشبكة التي حدث يوم الاثنين الماضي، وأهدت لعملائها مكافأت كاعتذار لهم.

وكان العديد من مستخدمي الشبكة  اشتكوا من توقف الشبكة منذ آذان المغرب يوم الاثنين، دون أن يعلموا السر وراء ذلك، مبدين استغرابهم حول أسباب ذلك رغم أن الضغط، بسبب عيد الفطر لم يكن قد بدأ ولم تبدأ التهاني بين الناس، وذلك بعد إعلان دار الإفتاء المصرية بأن عيد الفطر هو اليوم الأربعاء، وأن أمس الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك.

وأكدت شركة فودافون مصر، أنَّ هناك فريقا من المهندسين والفنيين يعملون حاليا يوم الأثنين الماضي لإصلاح العطل.

وقال مصدر مسؤول بالشركة، إن العطل أدى إلى صعوبة في إجراء المكالمات الصوتية في العديد من المناطق على نطاق الجمهورية، وأنه جارٍ إصلاح العطل الفني من خلال فريق عمل الشركة.

وأضافت المصدر لـ"الوطن"، أن الخدمة بدأت تعود تدريجيا للمستخدمين في مختلف المناطق، وجارٍ استكمال باقي المنظومة للتأكد من سير عمل الشبكة بالشكل الطبيعي.

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وأصبح هاشتاج "فودافون" يوم الاثنين، هو ما يبحث عنه الجميع لمعرفة السبب خلف الانقطاع المفاجئ، لتعتذر الشركة اليوم في أول أيام عيد الفطر المبارك عن ما حدث.

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