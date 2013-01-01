13 معلومة عن محمد نجم.. رفض الأدوار الثانوية مع نجوم الجيل الجديد

11:58 ص | الأربعاء 05 يونيو 2019
محمد نجم

محمد نجم

كتب: منة العشماوي

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يمتلك كاريزما مختلفة ونبرة صوت متميزة وتلقائية تخرج منه بكل بساطة وخفة ظل ظهرت بكل وضوح على خشبة المسرح، حتى استطاع أن يكون علامة في تاريخ الفن المصري وخاصة الكوميديا.

ورغم رحيل محمد نجم عن عالمنا، اليوم، إلا أن أعماله ستظل محفورة في أذهان الجمهور تذكرهم ببراعة تمثيله وأفيهاته.

توفي "نجم" صباح اليوم عن عمر يناهز 75 عامًا، بعد صراع مع المرض حيث احتجز في أحد مستشفيات حي الدقي منذ فترة قصيرة للعلاج.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن الفنان محمد نجم:

- ولد في 15 يناير عام 1944 في قرية الغار الموجودة بالزقازيق، في محافظة الشرقية.

- اسمه الحقيقي محمد محمد علي عوض.

- بدأ مشواره الفني في أوائل السبعينات، حيث ظهر بأدوار صغيرة في السينما والتليفزيون.

- أسس مسرحه الخاص الذي حمل اسمه ما جعله يبتعد عن السينما والتليفزيون.

- ذكر في إحدى حوراته أنه تلميذ الفنان عبد المنعم مدبولي، حيث تعلم منه احترام الجمهور والمسرح، قائلا إن كان يخبره دائما بأنه يذكره بشبابه.

-  في عام 1979 قدم نجم مسرح "عش المجانين"، التي حققت نجاحا كبيرا حينها وكانت الظهور الأبرز والأشهر له خلال تاريخه الفني.

- أشهر أفيهاته "شفيق يا راجل" من مسرحية "عش المجانين"، والتي لا تزال تتردد حتى الآن بين الناس، وكانت ارتجاليه منه حيث إنها لم تكتب في النص.

-  ابتعد عن السينما قائلا في إحدة لقاءته "مليش مكان في الشللية"، حيث إنه اختار التركيز على المسرح.

- رفض المشاركة في الأدوار الثانوية في أفلام هذا الجيل، معبرا عن السبب بأنه نجم قبل أن يصبحوا هم نجوما وفي حال دخوله سوف يؤدي دور البطولة وليس مساندا لهم.

- بعد اختفائه مدة طويلة ظهر في إعلان عام 2013 في إحدى الإعلانات التجارية والذي استخدم كلمات على وزن أشهر إفيهاته "شفيق يا راجل" وشارك معه الفنان الشاب علي ربيع، في أول ظهور له قبل أن يحقق نجاحا كبيرا في مسرح مصر.

- ومن أبرز أعماله المسرحية "الأونطجي، زوجة واحدة تكفي، الواد النمس، اعقل يا مجنون، المشاكس، دول عصابة يا بابا، وواحد لمون والتاني مجنون".

- أما أبرز أعماله السينمائية "أبدا لن أعود، احترس من الرجال يا ماما، حكايتي مع الزمان، وقمر الزمان".

- ومن أبرز مسلسلاته "خرج ولم يعد، غابة من الأسمنت، ياسين في مستشفى المجانين وزيزو 900".

 

 

 

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