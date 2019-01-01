هواوي تنفي تقارير تخفيض إنتاج الهواتف الذكية

02:46 ص | الأربعاء 05 يونيو 2019
هواوي

هواوي

كتب: الوطن

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ردت شركة هواوي الصينية على ما تم تداوله من تقارير إعلامية ذكرت أن الشركة خفضت إنتاج الهواتف الذكية، وسط حرب تجارية بين الصين والولايات المتحدة، لتنفي "هواوي" مايتردد.

ما تم تداول أن "فوكسكون"، الشركة التايوانية المصنعة للإلكترونيات للعديد من الهواتف الذكية من بينها أبل، أوقفت العديد من خطوط الإنتاج لهواتف هواوي، كما قيل أن شركة "شينزين" أيضا خفضت الطلبات على الهواتف الجديدة من هواوي، بحسب "سكاي نيوز".

وعلق مسؤول في شركة هواوي على كل ما يتردد قائلا إن هواوي تدحض هذه المزاعم، ومستويات الإنتاج العالمية لدينا طبيعية، مع عدم وجود تعديلات ملحوظة في أي من الاتجاهين.

يذكر أن الولايات المتحدة أدرجت شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، على قائمة سوداء تمنع الشركات الأمريكية من تزويدها بشرائح الكمبيوتر والبرامج والمكونات الأخرى بدون موافقة الحكومة.

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