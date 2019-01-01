بعد صورة رئيس الوزراء.. 5 نصائح لاختيار البطيخ "أحمر ومعسل"

12:26 ص | الأربعاء 05 يونيو 2019
بطيخ

بطيخ

كتب: الوطن

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي صورا لرئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أثناء وجوده بأحد السلاسل التجارية الشهيرة، لشراء احتياجاته، وظهر في الصور وهو يقف أمام "الكاشير"، ليحاسب على الطلبات التى اشتراها لأسرته، والتى يرجح أنها "طلبات العيد"، حيث ظهر في الصور وأمامه أكياس أرز، وثمرة بطيخ.

وتعد ثمرة "البطيخ" هي المفضلة للناس في فترة الصيف، حيث تتربع على عرش الفواكه لمذاقها الحلو، واحتوائها على كميات من كبيرة من الماء.

وفيما يلي نقدم عددا من النصائح التي يتبعها ذوو الخبرة، لاختيار البطيخ الجيد الحلو، الذي يكون لونه أحمر ومذاقه رائع:

1- تظهر على البطيخ الناضج دائما بقعة تعرف ببقعة الحقل، وهي في البطيخ الأحمر الحلو يجب أن تكون صفراء أو برتقالية اللون.

2- ويتميز البطيخ الأحمر الحلو بوجود نقاط بنية اللون تشير إلى أن النحل لامس أجزاء التلقيح على زهرة البطيخ عدة مرات.

3- البطيخ يكون إما (ذكر وأنثى)، ويتميز الذكر بشكله البيضاوي وكبر حجمه، بخلاف الأنثى التي عادة ما يكون شكلها كروي وطعمها أكثر حلاوة.

4- عند الاختيار قم النقر على البطيخ فإذا سمعت رنينا ذا صدى، فاعلم أنه أحمر حلو المذاق.

5- راعِ عند الاختيار أن يكون ذيل البطيخ الحلو المذاق، جافا ويابسا.

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