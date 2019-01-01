"الإفتاء" الأردنية تصدر بيانا جديدا بشأن صحة الصيام 30 يوما

10:42 م | الثلاثاء 04 يونيو 2019
هلال عيد الفطر

هلال عيد الفطر

كتب: الوطن

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بعد كثير من الجدل الذي أثير خلال الساعات الماضية بسبب اختلاف رؤية هلال شهر شوال، أصدرت دار الإفتاء الأردنية، بيانا توضيحيا، بشأن رؤية هلال شوال هذا المساء، الموافق 30 من شهر رمضان 2019.

وأشارت "الإفتاء الأردنية" إلى أنه تمت مشاهدة الهلال بالعين المجردة، اليوم، وأكبر حجما ولمعانا، لمرور 30 ساعة على ميلاده.

وقالت في بيانها، إنه: "من الطبيعي أن يظهر الهلال بعد غروب شمس هذا اليوم (الثلاثاء) واضحا للعيان، حيث أمكن مشاهدته بالعين المجردة لمكوثه بعد غروب الشمس ساعة و7 دقائق، لأن عمره يكون 30 ساعة و37 دقيقة، وارتفاعه عن الأفق الغربي 13 درجة".

وأكدت دار الإفتاء أن رؤية الهلال اليوم "أكبر حجما ولمعانا وذلك لمرور 30 ساعة على ميلاده"، يُثبت صحة صوم الأردنيين اليوم الثلاثاء، بإكمالهم عدة رمضان 30 يوما، مشيرة إلى أن العبرة برؤية الهلال، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته".

ويوافق الغد الأربعاء، أول أيام عيد الفطر المبارك في الأردن.

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