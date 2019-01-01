"هنفطر ولا نصوم؟".. عيد الفطر يتسبب في ارتباك بمطار القاهرة

"العيد إمتى؟"، سؤال أثار جدلا واسعا أمس في الدول العربية بعدما شوهد في دول وتعذر رؤيته في دول أخرى، والتي كانت مصر منها، حيث أعلنت دار الإفتاء أمس أن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء.

وشهد مطار القاهرة صباح اليوم واقعة غريبة، حيث كانت هناك رحلة طيران متجهة من أبوظبي إلى القاهرة، وكانت الإمارات أعلنت أن العيد اليوم ما جعل الركاب في حيرة.

بينما كان العيد في مصر يوم غد الأربعاء، ما جعل الركاب يتساءلون هل يفطروا مع الإمارات أم مع يصوموا مع مصر؟

واستقر البعض على الصوم بينما أفطر البعض مستغلين أنهم على سفر، لتنتهي الأزمة، وفقا لـ"سكاي نيوز".