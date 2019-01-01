"هنفطر ولا نصوم؟".. عيد الفطر يتسبب في ارتباك بمطار القاهرة

مطار القاهرة
"العيد إمتى؟"، سؤال أثار جدلا واسعا أمس في الدول العربية بعدما شوهد في دول وتعذر رؤيته في دول أخرى، والتي كانت مصر منها، حيث أعلنت دار الإفتاء أمس أن أول أيام عيد الفطر المبارك يوم الأربعاء.
وشهد مطار القاهرة صباح اليوم واقعة غريبة، حيث كانت هناك رحلة طيران متجهة من أبوظبي إلى القاهرة، وكانت الإمارات أعلنت أن العيد اليوم ما جعل الركاب في حيرة.
بينما كان العيد في مصر يوم غد الأربعاء، ما جعل الركاب يتساءلون هل يفطروا مع الإمارات أم مع يصوموا مع مصر؟
واستقر البعض على الصوم بينما أفطر البعض مستغلين أنهم على سفر، لتنتهي الأزمة، وفقا لـ"سكاي نيوز".
في بيان له أوضح المرصد الفلكي بالسعودية، أنّ إقرار بداية شهر شوال من اختصاص المحكمة العليا، وأنّ رؤية الهلال يوم الإقنين ستكون صعبة إلى مستحيلة.
حالة من الانقسام شهدتها الدول العربية والإسلامية حول تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث اتفقت بعض الدول مع الحسابات الفلكية، وأعلنت الثلاثاء (4 يونيو)...
اختلفت الدول العربية في رؤية هلال شوال، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يونيو الجاري.
أوضح مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين
يستضيف برنامج رامز في الشلال اليوم، مدرب المنتخب المصري السابق، الذي تولى تدريب الفريق خلال بطولة كأس العالم 2018
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