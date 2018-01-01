"هل تؤمنون بوجود الأطباق الطائرة".. رسالة خفية للجيش الصيني

04:30 م | الثلاثاء 04 يونيو 2019
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كتب: الوطن

أخبار متعلقة

"الري" تستعين بوسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يعزز قيمة المياه

"الري" تستعين بوسائل التواصل الاجتماعي لنشر محتوى يعزز قيمة المياه

مصانع مدنية تخفي منصات إطلاق صواريخ باليستية.. حيلة ذكية من "يونج"

مصانع مدنية تخفي منصات إطلاق صواريخ باليستية.. حيلة ذكية من "يونج"

إطلاق 5 صواريخ من غزة على إسرائيل ودبابات الاحتلال ترد

إطلاق 5 صواريخ من غزة على إسرائيل ودبابات الاحتلال ترد

عاجل| إطلاق دفعة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

عاجل| إطلاق دفعة صواريخ من غزة باتجاه إسرائيل

بهدف تعزيز القدرات القتالية ووسط مساعي للتحديث، يبعث الجيش الصيني تلميحات من وقت لآخر أنه أجرى اختبارا لصاروخ جديد، بجانب رسالة غامضة عن الأطباق الطائرة، وصورة لوحدة إطلاق صواريخ، وذلك بعدما تداول صور لجسم في السماء على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وفقا لما ذكر في "سكاي نيوز"

وتداولت لقطات على موقع ويبو الصيني للتدوين المصغر، الأحد، يظهر فيها جسم يرتفع في السماء، مخلفا وراءه أبخرة بيضاء فوق بحر بوهاي الذي تغلق السلطات الصينية جزءا منه، لإجراء مناورات عسكرية، مما جعل مستخدمي الإنترنت في الصين يتساءلون عما إذا كان الجسم طبقا طائرا، لكن معظمهم قالوا إنه اختبار على الأرجح لصاروخ باليستي جديد، يُطلق من تحت سطح الماء.

ونشرت القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي، في منشور قصير، عبر حسابه الرسمي على ويبو، صورة لما بدت أنها وحدة متنقلة لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، معلقة عليها: "هل تؤمنون بوجود الأطباق الطائرة في هذا العالم؟" لكنها لم تقدم المزيد من التفسيرات.

وقالت نشرة جينز الدفاعية، عبر موقعها الإلكتروني، إن الصور المتداولة، مطلع الأسبوع، قد تكون للجيل الصيني الجديد من الصواريخ الباليستية جيه.إل-3 التي يتم إطلاقها من الغواصات

وتراقب الولايات المتحدة وحلفاؤها تطوير صواريخ جيه.إل-3 المسلحة نوويا عن كثب، حيث من المتوقع أن يفوق مداها مدى سابقتها، كما أنها ستعزز كثيرا الردع النووي الصيني.

وفي أحدث مسح سنوي لتحديث الجيش الصيني، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الشهر الماضي، إن الصاروخ الجديد سينطلق على الأرجح من الجيل الجديد من الغواصات النووية، ومن المقرر بدء بنائه أوائل العقد الثالث من الألفية الثالثة.

وعن مصطلح الأطباق الطائرة، فهو جسم مجهول يتنقل في الجو ولا تعرف حقيقته العلمية حتى اليوم، وهى تختص بظهور أجسام لامعة في السماء وهبوط بعضها على الأرض وخروج بعض المخلوقات منها في زيارة سريعة للأرض.

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

المرصد الفلكي في السعودية: رؤية الهلال الإثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة

المرصد الفلكي في السعودية: رؤية الهلال الإثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة

في بيان له أوضح المرصد الفلكي بالسعودية، أنّ إقرار بداية شهر شوال من اختصاص المحكمة العليا، وأنّ رؤية الهلال يوم الإقنين ستكون صعبة إلى مستحيلة.
أزهريون عن اختلاف الرؤية مع الفلك: "لو الرسول معاه تليسكوب كان أخد بيه"

أزهريون عن اختلاف الرؤية مع الفلك: "لو الرسول معاه تليسكوب كان أخد بيه"

حالة من الانقسام شهدتها الدول العربية والإسلامية حول تحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث اتفقت بعض الدول مع الحسابات الفلكية، وأعلنت الثلاثاء (4 يونيو)...
مركز الفلك الدولي يتوقع موعد عيد الفطر حول العالم

مركز الفلك الدولي يتوقع موعد عيد الفطر حول العالم

أوضح مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين
اختلاف رؤية عيد الفطر.. انقسام 8 دول بين الثلاثاء والأربعاء

اختلاف رؤية عيد الفطر.. انقسام 8 دول بين الثلاثاء والأربعاء

اختلفت الدول العربية في رؤية هلال شوال، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يونيو الجاري.
هيكتور كوبر ضحية "رامز في الشلال" الليلة

هيكتور كوبر ضحية "رامز في الشلال" الليلة

يستضيف برنامج رامز في الشلال اليوم، مدرب المنتخب المصري السابق، الذي تولى تدريب الفريق خلال بطولة كأس العالم 2018