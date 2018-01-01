"هل تؤمنون بوجود الأطباق الطائرة".. رسالة خفية للجيش الصيني

بهدف تعزيز القدرات القتالية ووسط مساعي للتحديث، يبعث الجيش الصيني تلميحات من وقت لآخر أنه أجرى اختبارا لصاروخ جديد، بجانب رسالة غامضة عن الأطباق الطائرة، وصورة لوحدة إطلاق صواريخ، وذلك بعدما تداول صور لجسم في السماء على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، وفقا لما ذكر في "سكاي نيوز"

وتداولت لقطات على موقع ويبو الصيني للتدوين المصغر، الأحد، يظهر فيها جسم يرتفع في السماء، مخلفا وراءه أبخرة بيضاء فوق بحر بوهاي الذي تغلق السلطات الصينية جزءا منه، لإجراء مناورات عسكرية، مما جعل مستخدمي الإنترنت في الصين يتساءلون عما إذا كان الجسم طبقا طائرا، لكن معظمهم قالوا إنه اختبار على الأرجح لصاروخ باليستي جديد، يُطلق من تحت سطح الماء.

ونشرت القوة الصاروخية لجيش التحرير الشعبي، في منشور قصير، عبر حسابه الرسمي على ويبو، صورة لما بدت أنها وحدة متنقلة لإطلاق الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، معلقة عليها: "هل تؤمنون بوجود الأطباق الطائرة في هذا العالم؟" لكنها لم تقدم المزيد من التفسيرات.

وقالت نشرة جينز الدفاعية، عبر موقعها الإلكتروني، إن الصور المتداولة، مطلع الأسبوع، قد تكون للجيل الصيني الجديد من الصواريخ الباليستية جيه.إل-3 التي يتم إطلاقها من الغواصات

وتراقب الولايات المتحدة وحلفاؤها تطوير صواريخ جيه.إل-3 المسلحة نوويا عن كثب، حيث من المتوقع أن يفوق مداها مدى سابقتها، كما أنها ستعزز كثيرا الردع النووي الصيني.

وفي أحدث مسح سنوي لتحديث الجيش الصيني، قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الشهر الماضي، إن الصاروخ الجديد سينطلق على الأرجح من الجيل الجديد من الغواصات النووية، ومن المقرر بدء بنائه أوائل العقد الثالث من الألفية الثالثة.

وعن مصطلح الأطباق الطائرة، فهو جسم مجهول يتنقل في الجو ولا تعرف حقيقته العلمية حتى اليوم، وهى تختص بظهور أجسام لامعة في السماء وهبوط بعضها على الأرض وخروج بعض المخلوقات منها في زيارة سريعة للأرض.