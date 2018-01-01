"دعاية ببلاش".. صحيفة بريطانية تنشر فيديو للقفز بالمظلات فوق الأهرامات

05:35 م | الثلاثاء 04 يونيو 2019
"دعاية ببلاش".. صحيفة بريطانية تنشر فيديو للقفز بالمظلات فوق الأهرامات

"دعاية ببلاش".. صحيفة بريطانية تنشر فيديو للقفز بالمظلات فوق الأهرامات

كتب: لمياء محمود

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نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية اليوم الثلاثاء، فيديو (بث مباشر) بعنوان "القفز بالمظلات فوق الأهرامات" عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك.

وأظهر المقطع المشهد الرائع للأهرامات أثناء ممارسة بعض الأشخاص لرياضة القفز بالمظلات، وتحليقهم حول الأبنية الشامخة والتي يبلغ عمرها أكثر من 7000 آلاف عام.

وحاز الفيديو على إعجاب اكثر من 700، وتم إعادة نشره من قبل أكثر من  200 مستخدم، واستعرض الفيديو أبنية الأهرامات وعلقت "ديلي ميل على الفيديو قائلة "القفز بالمظلات فوق الأهرامات في مشهد لا يصدق".

كما ذكرت "ديلي ميل" في أحد التعليقات أن الفيديو أظهر الحضارة المصرية القديمة الرائعة.

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