"أرز باللبن وآيس كريم".. نصائح الخبراء لتجنب حلويات العيد

تحتفل اليوم بعض الدول العربية بعيد الفطر المبارك، إذ أعلنت دار الإفتاء المصرية أنّ اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم، بعد تعذر رؤية هلا شهر شوال أمس، وأنّ العيد غدا الأربعاء.

ويعد الكعك والبيتفور والبسكوت، أشياء أساسية في عيد الفطر لدى المصريون، إذ أنّه من الأكلات المفضلة وتعد روتينا متعارف عليه في العيد، وقدّم خبراء بدائل لحلويات العيد والتي قد تسبب مشاكل صحية نظرا لاحتوائها على سكريات.

وتستعرض "الوطن" عددا من بدائل الحلويات التي ينصح بتناولها بكميات معينة، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن موقع "طب ويب".

ونصح الخبراء بتناول الفواكه المجففة مثل التمر والمشمش والخوخ، لاحتوائها على نسبة عالية من الألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن، وخاصة التمر الذي يعد عنصرا غذائيا قيما للغاية كونه غنيا بالأملاح المعدنية والكالسيوم والفسفور ويفضل تناول الفواكه المجففة 3 مرات يوميا.

كما نصح الخبراء بتناول الآيس كريم قليل السعرات حرارية والأزر باللبن، إضافة إلى السحلب والمهلبية، إذ تحتوي هذه الأصناف على كمية عالية من البروتين والكالسيوم.

ويفضل تناول سلطة الفواكة، إذ تحتوي على عدد من الفيتامينات، والمعادن والألياف الغذائية، وتعد البديل الأمثل لحلويات العيد.