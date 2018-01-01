تعرّف على كيفية صلاة العيد والسنن المستحبة

يبحث الكثيرون اليوم على كيفية صلاة عيد الفطر بسبب نسيان طريقة الصلاة لأنها تكون مرتين في العام فقط وقت عيد الأضحى وأخرى الفطر.

تبدأ أولا التكبيرات قبل صلاة العيد والتي يقول فيها المصريون: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا"، وتعد هذه صيغة شرعية صحيحة؛ قال عنها الإمام الشافعي: "وإن كبر على ما يكبر عليه الناس اليوم فحسن، وإن زاد تكبيرا فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببته" في صباح أول أيام عيد الفطر في الساعة قبل صلاة عيد الفطر التكبيرات.

كيفية صلاة العيد

عبارة عن ركعتان تجزئ إقامتهما كصفة سائر الصلوات وسننها وهيئاتها مثل جميع الصلوات، وينوي بها صلاة العيد حيث يكبر في الأولى سبع تكبيرات بدون تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، وفي الركعة الثانية تكون خمسا بدون أيضا تكبيرة القيام والركوع، والتكبيرات قبل القراءة؛ لما روي "أن رسول الله، كبر في العيدين يوم الفطر ويوم الأضحى سبعا وخمسا، في الأولى سبعا، وفي الأخرى خمسا، سوى تكبيرة الصلاة"، ولما روى كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده: "أن النبي، كبر في العيدين في الأولى سبعا قبل القراءة، وفي الأخرى خمسا قبل القراءة".

سنن مستحبة في صلاة العيد

ومن السنة أن يرفع المصلي يديه مع كل تكبيرة وأن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى "الأعلى، وفي الثانية "الغاشية" أو في الأولى "ق" والثانية "اقتربت"، مثل ما كان يفعل الرسول.

ويستحب للناس الاستماع إلى خطبة العيد حيث إن من سنة الرسول إذا فرغ من الصلاة أن يخطب على المنبر خطبتين، يفصل بينهما بجلسة، ومن المستحب أيضا أن يستفتح الخطبة الأولى بتسع تكبيرات، والثانية بسبع، ويذكر الله تعالى فيهما، ويذكر رسوله -صلى الله عليه وسلم، كما يوصي المصليين بتقوى الله تعالى وقراءة القرآن، ويعلمهم صدقة الفطر.

ويذكر أن صلاة العيد سنة مؤكدة واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجال والنساء –حتى الحيض منهن - أن يخرجوا لها.

ومن المقرر أن يكون موعد صلاة عيد الفطر في محافظتي القاهرة والجيزة في الساعة الخامسة و19 دقيقة.