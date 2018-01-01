بالصور| احتفالات أول أيام عيد الفطر حول العالم

صلاة عيد الفطر
احتفل، اليوم، عدد من دول العالم، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأدى المسلمون صلاة العيد في الساعات الأولى من الصباح الباكر.
ويرصد "ألوان" مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في عدد من الدول:
ففي كوسوفو، أدى المسلمون صلاة عيد الفطر، بالمسجد الكبير في مدينة "بريشتينا".
وفي تركيا، أدى عدد كبير من المسلمون، صلاتهم في مسجد السليمانية، في العاصمة إسطنبول.
وفي لبنان، أدى المسلمون الصلاة، بعدد من أنحاء البلاد، واصطف عدد كبير داخل وخارج ساحة مسجد محمد الأمين في وسط العاصمة اللبنانية، بيروت.
أما في السعودية، أدى المسلمون الصلاة بالحرم المكي، وعدد من أنحاء البلاد.
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