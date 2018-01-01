بالصور| احتفالات أول أيام عيد الفطر حول العالم

09:53 ص | الثلاثاء 04 يونيو 2019
صلاة عيد الفطر

صلاة عيد الفطر

كتب: منة الصياد

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احتفل، اليوم، عدد من دول العالم، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وأدى المسلمون صلاة العيد في الساعات الأولى من الصباح الباكر.

ويرصد "ألوان" مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في عدد من الدول:

كوسوفو

ففي كوسوفو، أدى المسلمون صلاة عيد الفطر، بالمسجد الكبير في مدينة "بريشتينا".

تركيا

وفي تركيا، أدى عدد كبير من المسلمون، صلاتهم في مسجد السليمانية، في العاصمة إسطنبول.

لبنان

وفي لبنان، أدى المسلمون الصلاة، بعدد من أنحاء البلاد، واصطف عدد كبير داخل وخارج ساحة مسجد محمد الأمين في وسط العاصمة اللبنانية، بيروت.

السعودية

أما في السعودية، أدى المسلمون الصلاة بالحرم المكي، وعدد من أنحاء البلاد.

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