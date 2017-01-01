الحكم على مدون إسباني بالسجن جعل مشردا يتناول بسكويت بمعجون أسنان

عاقبت محكمة في إسبانيا شابا من مشاهير موقع "يوتيوب" بالسجن لمدة 15 شهراً وتغريمه 20 ألف يورو لما سببه من أضرار معنوية لمشرد.

وكان المدون قد خدع متشردا وجعله يتناول قطعة بسكويت بها معجون أسنان وأذاع ذلك عبر "يوتيوب"، مما أثار ضجة كبيرة، وقررت قاضية المحكمة منع المدون ويدعى ريسيت من امتلاك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمدة 5 سنوات، وفقا لـ"الشرق الأوسط".

ويعتبر الشاب واحد من أشهر 200 مدون بموقع "يوتيوب" في إسبانيا وأميركا اللاتينية، ولديه نحو مليون متابع لقناته على موقع الفيديوهات الشهير، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقام الشاب المدون خلال عام 2017 بإعطاء مشرد روماني 20 يورو وبسكويت به معجون أسنان ليأكله ومن ثم بث مقطع فيديو يظهر فيه المشرد وهو يتقيأ، وبعد إنتشار مقطع الفيديو أثار الفيديو جدلا كبيرا، منح المدون ابنة المشرد 300 يورو لإقناعها بعدم اتخاذ إجراءات قانونية بحقه.

وخلال المحكمة قالت القاضية روزا أراغونيس إن الشاب كان لديه ميل إلى ارتكاب سلوك قاس وإنه يصطاد ضحاياه من الضعفاء، وأهان شخصا ضعيفا أكبر منه سنا يعيش بلا مأوى لجذب انتباه أصحاب النفوس المريضة من متابعيه ولزيادة أرباح الإعلانات من خلال هذا الفيديو.

ومن جانبه، قال الشاب ريسيت للمحكمة إن الناس تحب مثل تلك الأشياء، وتابع أن الجانب المشرق في الواقعة أنني ساعدته على تنظيف أسنانه، ويذكر أنه يتم إيقاف أحكام الحبس التي تقل عن عامين لمرتكبي الجرائم للمرة الأولى في إسبانيا.