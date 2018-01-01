تعرف على مميزات "وحش ترامب" بعد وصوله إلى لندن

02:08 ص | الثلاثاء 04 يونيو 2019
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كتب: الوطن

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وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العاصمة البريطانية لندن، ومعه سيارته الليموزين، والتي يطلق عليها "الوحش".

وتم تقديم سيارة "ترامب" لأول مرة عام 2018 لتحل محل "كاديلاك ون" التي استخدمها الرئيس السابق باراك أوباما، التي تم تقديمها له في العشرين من يناير 2009، وووصل سعرها إلى حوالي 1.5 مليون دولار، بحسب "سكاي نيوز".

وأعدت هذه السيارة على شكل دفاعي لتوفير الحماية القصوى للرئيس، بالإضافة إلى تزويدها بهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية، كما تحتوي على نوافذ مضادة للرصاص وأبواب مدرعة وإطارات غير قابلة للثقب، وأسلحة رشاشة ومدافع لإطلاق قنابل الغاز وأكياس تحتوي على زمرة دم الرئيس وذات عامل رايزيسي سلبي.

وكُشف عن السيارة الوحش،لأول مرة في 24 سبتمبر 2018 وكانت أول سيارة رئاسية أميركية أطلقت في العقد الأول من القرن العشرين، غير أن أول سيارة كاديلاك رئاسية تم تقديمها للرئيس الأميركي الراحل هيربرت هوفر.

ومن 5 طبقات من الزجاج والبولي كروبنات، صنعت النوافذ المضادة للرصاص المتواجدة بالسيارة، كما أنها مغلقة بالكامل باستثناء نافذة السائق ولمسافة 3 بوصات فقط، بالإضافة إلى انها مصفحة بسمك 8 بوصات ومضادة أيضا للهجمات الكيماوية.

وصنع هيكل السيارة من الفولاذ والألمنيوم والتيتانيوم والسيراميك، وهو معزز بصفائح فولاذية بما يحميها من الألغام القنابل.

كما أن السيارة مزودة بأسلحة رشاشة تعمل بواسطة الضخ، كما ثبت عليها قاذفات قنابل الغاز، وهي مزودة بنظام مكافحة الحرائق في الجزء الخلفي منها، ونظام إطلاق الدخان للتشتيت أو الحجب.

وإلى جانب أكياس الدم من زمرة دم الرئيس للحالات الطارئة، تحتوي السيارة على مضخة أكسجين، بجانب تزويدها بنظام الرؤية الليلية، كما زودت بمقعد خاص ل "ترامب يحتوي على هاتف متصل بالأقمار الاصطناعية وخط مباشر مع نائبه ووزارة الدفاع، كما يوجد حاجز زججي بينه وبين السائق.

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