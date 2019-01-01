بالصور| "متقلب الميعاد".. رواد "تويتر" يشبهون العيد ببرج الجوزاء

خلال الساعات الماضية انتشرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكيد مصادر داخل دار الإفتاء المصرية، العودة لاستطلاع هلال رمضان مرة أخرى بعدما أعلنت الدار في بيان رسمي أن غدا هو المتمم لشهر رمضان وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

حديث المصادر، في تصريحات صحفية، أصاب الناس بالحيرة حول حقيقة استطلاع هلال العيد مرة أخرى، ولكن عادت دار الإفتاء لتؤكد أن ما يتم إثارته لا أساس له من الصحة وأنه لن يتم استطلاع الهلال مرة أخرى، مؤكدة أن أول أيام عيد الفطر في مصر سيكون يوم الأربعاء.

مصادر: متابعة استطلاع هلال شوال من عدمه عقب صلاة العشاء

حالة التقلبات التي سادت بين الناس خلال الساعات القليلة الماضية، جعلت البعض يشبهها ببرج الجوزاء، الذي توافق أعياد ميلاده هذا الشهر، نظرا لتميز أصحابه بالتقلبات المزاجية.

بالصور "تحفيل" على مواليد برج الجوزاء عبر "فيس بوك": ده عقاب من ربنا

وجاءت العديد من التعليقات الساخرة، عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، حول اختلاف وتضارب موعد عيد الفطر ومشابهتته ببرج الجوزاء، كما يلي:

"العيد الأربعاء ولا أقولكو العيد التلات ولا أقولكو استنو نتأكد، دا كدا مش دار إفتاء دا كدا بُرج الجوزاء".

"دي مش دار إفتاء كده دي برج الجوزاء".

"عيد جي في شهور برج الجوزاء فلازم يتعبنا معاه".

"وانت مستنى إيه من عيد جايلك في #برج_الجوزاء".

"حد قالكم تجيبوا العيد مع برج الجوزاء".

"ياجماعة ماهو العيد برضوا جاي في أيام برج الجوزاء لازم يبقي مش معروفله يوم".

"عنجد العيد برج الجوزاء"

وكان الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال في تصريح سابق لـ"الوطن" إن غُرة شوال وأول أيام عيد الفطر سيوافق هذا العام الثلاثاء 4 يونيو المقبل فلكيا، مؤكدا أن رمضان هذا العام سيكون 29 يوما فقط، وصلاة العيد ستكون في الخامسة و19 دقيقة صباحا بمدينة القاهرة، ولكن دار الإفتاء أعلنت، اليوم، أن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.