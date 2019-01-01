بعد انقسام "هلال العيد".. حكم فطر وصيام المسافر من مصر للسعودية والعكس

10:38 م | الإثنين 03 يونيو 2019
بعد انقسام "هلال العيد".. حكم فطر وصيام المسافر من مصر للسعودية والعكس

بعد انقسام "هلال العيد".. حكم فطر وصيام المسافر من مصر للسعودية والعكس

كتب: عبدالرحمن قناوي

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انقسام كبير شهدته البلدان الإسلامية والعربية حول تحديد موعد أول أيام عيد الفطر المبارك وثبوت رؤيا هلال شهر شوال، حيث أعلنت المملكة العربة السعودية أن غدًا الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، واتفقت معها دول الكويت والإمارات وقطر.

فيما أعلنت مصر، أن غدًا الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وسار على دربها دول الأردن وسوريا وفلسطين وبروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية.

الاختلاف أثار حالة من الجدل والأسئلة، التي يأتي على رأسها، في حالة سفر شخص من إحدى البلاد، التي اعتمدت أن الثلاثاء المتمم لشهر رمضان مثل مصر، إلى بلدٍ أخرى اعتمدت الثلاثاء أول أيام عيد الفطر مثل السعودية أو العكس في هذا اليوم، فكيف يقضي يومه، هل يصوم أم يفطر؟

الدكتور محمد وهدان، الأستاذ بجامعة الأزهر، قال إنه في حالة السفر من دولة إلى أخرى، فإنه يقضي يومه حسب الدولة التي كان فيها قبل الفجر.

وأضاف وهدان لـ"الوطن"، أنه على سبيل المثال، لو سافر أحدهم من مصر في ليلة الثلاثاء إلى السعودية، ووطئت قدماه أرض المملكة قبل الفجر فعليه أن يفطر مع أهل البلد، أما إذا خرج من مصر قبل الفجر ووصل السعودية بعد الفجر فعليه صيام اليوم حتى وإن كان أهل البلاد مفطرون.

وأردف الأستاذ بجامعة الأزهر أن القاعدة تسير في الاتجاه المعاكس، أي أنه في حالة سفر أحدهم من السعودية إلى مصر ووصل قبل الفجر فعليه الصيام مع أهل مصر، أما إذا وصل بعد الفجر فإنه يفطر كما يفطر أهل السعودية.

 

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