"يا ليلة العيد زاولتينا".. سخرية عبر "سوشيال ميديا" بسبب "هلال الفطر"

09:06 م | الإثنين 03 يونيو 2019
سخرية من اختلاف ميعاد عيد الفطر

سخرية من اختلاف ميعاد عيد الفطر

كتب: رحاب عبدالراضي

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أعلن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، منذ قليل، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال 1440 هـ، ليكون غدا الثلاثاء آخر أيام شهر رمضان المبارك، وأن بعد غد الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك 5 يونيو 2019.

هذا الإعلان أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لينشروا العديد من الكوميكسات المليئة بخفة الظل، والتي تستعرض مفاجئة هذا الأمر لهم، حيث اعتقد المصريون أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، وأعدوا العدة لذلك حتى فاجأتهم دار الإفتاء المصرية بالأربعاء.

وجاءت العديد من الكوميكسات والتعليقات عبر "تويتر" كالتالي:

"يا ليلة العيد زاولتيييينا".

"أقول إيه لـ5 مليون سافروا الساحل، أقول إيه لـ3 مليون راحوا الكوافير من دلوقتي".

"طب ما نستنى ساعة كدا ونشوف الهلال تاني يمكن يكون طلع"

"أنا هعيد مع السعودية بقى يا رضا مليش دعوة"

"إحم إحم ... الناس اللي ف الحمام بتستحمى متكملش حموم وتخرج، العيد مش بكرة".

"إحنا نصحى الصبح بدري يوم الثلاثاء، ونعمل كوباية شاي بلبن ونحط دار الإفتاء أمام الأمر الواقع".

"هي دار الإفتاء قالت إن #العيد_الأربعاء بجد ولا دا النت".

وكان الدكتور محمد جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، قال في تصريح سابق لـ"الوطن" إن غُرة شوال وأول أيام عيد الفطر سيوافق هذا العام الثلاثاء 4 يونيو المقبل فلكيا، مؤكدا أن رمضان هذا العام سيكون 29 يوماً فقط، وصلاة العيد ستكون في الخامسة و19 دقيقة صباحاً بمدينة القاهرة.

 

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