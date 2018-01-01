اختلاف رؤية عيد الفطر.. انقسام 8 دول بين الثلاثاء والأربعاء

اختلفت الدول العربية في رؤية هلال شوال، وتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك، ما بين يومي الثلاثاء والأربعاء 4 و5 يونيو الجاري.

عيد الفطر الثلاثاء

أعلنت 4 دول حتى الآن أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، على رأسهم المملكة العربية السعودية، حيث قال بيان من الديوان الملكي السعودي عن المحكمة العليا في السعودية، الاثنين، عن ثبوت رؤية شهر شوال، مما يعني أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر.

وعقدت المحكمة العليا بالسعودية جلسة مساء الاثنين، التاسع والعشرين من شهر رمضان، للنظر فيما يردها من المحاكم والمراصد حول ترائي هلال شهر شوال لعام 1440هجرية.

وبعد الاطلاع على ما وردها والنظر فيه، فإذا أنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر شوال هذه الليلة، لتقرر المحكمة العليا أن الثلاثاء 4 يونيو هو أول أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام، وفقا لما جاء في بيان الديوان الملكي السعودي.

كما اتفقت دول الكويت والإمارات وقطر، مع المملكة العربية السعودية.

عيد الفطر الأربعاء

على الجانب الآخر، أعلنت دار الإفتاء المصرية أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

واتفقت المملكة الهاشمية الأردنية، مع مصر، كما أعلن المفتي العام للديار الفلسطينية محمد حسين، تعذر رؤية هلال شوال ويكون غدا الثلاثاء المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر، وكذلك في سوريا.

يذكر أن بعض الدول، مثل بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، 7 مايو، وستتحرى هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو.