عضو مركز البحوث الفلكية لـ"الوطن": الثلاثاء غرة شهر شوال فلكيا

قال الدكتور محمد غريب، أستاذ الشمس بمركز البحوث الفلكية، إن هناك شرطين يجب توافرهما حتى يتم تحديد بداية الشهر القمري، الأول هو أن يولد الهلال قبل غروب الشمس، والثاني أن يبقى الهلال بعد غروب الشمس بفترة زمنية أيا كانت.

وأضاف في تصريح لـ"الوطن"، أن كلا الشرطين تتم تحقيقهم، فولادة هلال شوال كانت اليوم في تمام الساعة 12 ودقيقتين، كمان أن من المتوقع أن يظل الهلال لمدة تتراوح بين 5 - 7 دقائق، مما يؤكد أن غدا الثلاثاء غرة شهر شوال فلكيا.

وأوضح "غريب"، أن هذا الرأي غير ملزم لدار الافتاء التي ستقوم باستجماع شهادات اللجان في المحافظات المختلفة واتخاذ القرار بناءً عليه مساء اليوم.