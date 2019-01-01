بالفيديو| مزحة تنتهي بـ"مأساة": أنبوبة غاز تنفجر في وجه رجل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار مقطع فيديو مروع، ظهر فيه أحد الأشخاص بعد انفجار أسطوانة غاز في وجهه.

ووفقًا لما ذكرت "روسيا اليوم"، يظهر في الفيديو شخصين خلال مزاحهما سويًا، بينما على ما يبدو يصورهما شخص ثالث.

وظهر في الفيديو المتداول، إلقاء أحدهما بشعلة على سبيل المزاح على الأسطوانة، لتنفجر في وجه الآخر، ولقي الفيديو انتشارًا سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الحادث المروع.