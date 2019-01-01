بالفيديو| مزحة تنتهي بـ"مأساة": أنبوبة غاز تنفجر في وجه رجل

مقطع من الفيديو
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي، انتشار مقطع فيديو مروع، ظهر فيه أحد الأشخاص بعد انفجار أسطوانة غاز في وجهه.
ووفقًا لما ذكرت "روسيا اليوم"، يظهر في الفيديو شخصين خلال مزاحهما سويًا، بينما على ما يبدو يصورهما شخص ثالث.
وظهر في الفيديو المتداول، إلقاء أحدهما بشعلة على سبيل المزاح على الأسطوانة، لتنفجر في وجه الآخر، ولقي الفيديو انتشارًا سريعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الحادث المروع.
كشف ماجد الرخيص عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عن أن يوم الأربعاء القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم.
في بيان له أوضح المرصد الفلكي بالسعودية، أنّ إقرار بداية شهر شوال من اختصاص المحكمة العليا، وأنّ رؤية الهلال يوم الإقنين ستكون صعبة إلى مستحيلة.
اقتحمت فتاة ترتدي زي سباحة، ملعب ميتروبوليتانو، مستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام
أوضح مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين
احتفل محمد صلاح، اللاعب المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بهدفه الذي أحرزه في المباراة النهائية أمام نادي توتنهام الإنجليزي
تعليقات الفيسبوك