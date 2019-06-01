بعد انقطاع الكهرباء 9 ساعات بـالسعودية.. خصم 25% من فاتورة المتضررين

05:17 ص | الإثنين 03 يونيو 2019
السعودية للكهرباء - أرشيفية

السعودية للكهرباء - أرشيفية

كتب: حاتم سعيد حسن

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قرَّر مجلس إدارة الشركة السعودية للكهرباء، تعويض المشتركين المتأثرين بالانقطاعات التي حدثت في بعض مناطق المملكة الجنوبية، السبت الماضي، بخصم 25 % من قيمة استهلاك شهر يونيو 2019، التزامًا من الشركة السعودية للكهرباء بمسؤولياتها تجاه مشتركيها، وفقا لـ"صحيفة سبق".

وانقطع التيار الكهربائي، بشكل مفاجيء في مناطق بجنوب السعودية "جازان وعسير ونجران"، السبت الماضي، لأكثر من 10 ساعات، بحسب موقع صحيفة "المواطن" السعودية.

وقدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، اعتذاره عن انقطاع التيار الكهربائي على المناطق الجنوبية للمملكة مساء السبت.

وقال الفالح على حسابه بموقع "تويتر": "أعتذر شخصيًا لكل قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع".

وأضاف أن الكهرباء عادت إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادتها لمن تبقى خلال ساعات قليلة، إن شاء الله، وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك ، شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري، بحسب "صحيفة سبق الإلكترونية".

ومن جانبها أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75% من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاع التيار عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة، وأكدت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب والتي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.

 

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