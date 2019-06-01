بالفيديو| رجل يدعي أنه "المهدي المنتظر" من أمام الكعبة

الكعبة
تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر رجل يدعي أنه المهدي المنتظر، ومعه امرأتين تطالبان بتصديقه وحمايته، خلال أدائه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح الفيديو تجمع لبعض المعتمرين من أمام الكعبة حوله، تزامنًا مع عدم استجابتهم للنداء، ولا لادعائه، وسط مطالبات بأن يأتي عسكر الحرم إليه.
اذا لم يتم حذف مثل هذه الخرافات و الأساطير من كتب التراث سيخرج علينا كل يوم مهدي دجال مغفل ... مثل هذا يجب جلده خارج الحرم أو الذهاب به إلى مستشفى شهار pic.twitter.com/1KecQfQi8M— عبدالرحمن الأهدل (@R7moony) June 1, 2019
اذا لم يتم حذف مثل هذه الخرافات و الأساطير من كتب التراث سيخرج علينا كل يوم مهدي دجال مغفل ... مثل هذا يجب جلده خارج الحرم أو الذهاب به إلى مستشفى شهار pic.twitter.com/1KecQfQi8M
وأوضح بعض النشطاء أن الرجل الذي يظهر في الفيديو، روج لنفسه على مواقع التواصل مرارا بأنه المهدي، وأنه قام بما فعله عند الكعبة ليعلن عن نفسه وادعائه.
ولم تعلن السلطات السعودية حتى الآن الإجراءات التي قامت بها تجاه هذا الشخص.
كشف ماجد الرخيص عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عن أن يوم الأربعاء القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم.
اقتحمت فتاة ترتدي زي سباحة، ملعب ميتروبوليتانو، مستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام
في بيان له أوضح المرصد الفلكي بالسعودية، أنّ إقرار بداية شهر شوال من اختصاص المحكمة العليا، وأنّ رؤية الهلال يوم الإقنين ستكون صعبة إلى مستحيلة.
احتفل محمد صلاح، اللاعب المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بهدفه الذي أحرزه في المباراة النهائية أمام نادي توتنهام الإنجليزي
أوضح مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين
تعليقات الفيسبوك