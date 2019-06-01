بالفيديو| رجل يدعي أنه "المهدي المنتظر" من أمام الكعبة

12:18 ص | الإثنين 03 يونيو 2019
الكعبة

الكعبة

كتب: وكالات

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر رجل يدعي أنه المهدي المنتظر، ومعه امرأتين تطالبان بتصديقه وحمايته، خلال أدائه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الفيديو تجمع لبعض المعتمرين من أمام الكعبة حوله، تزامنًا مع عدم استجابتهم للنداء، ولا لادعائه، وسط مطالبات بأن يأتي عسكر الحرم إليه.

وأوضح بعض النشطاء أن الرجل الذي يظهر في الفيديو، روج لنفسه على مواقع التواصل مرارا بأنه المهدي، وأنه قام بما فعله عند الكعبة ليعلن عن نفسه وادعائه.

ولم تعلن السلطات السعودية حتى الآن الإجراءات التي قامت بها تجاه هذا الشخص.

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