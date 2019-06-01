بالفيديو| رجل يدعي أنه "المهدي المنتظر" من أمام الكعبة

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور يظهر رجل يدعي أنه المهدي المنتظر، ومعه امرأتين تطالبان بتصديقه وحمايته، خلال أدائه مناسك العمرة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح الفيديو تجمع لبعض المعتمرين من أمام الكعبة حوله، تزامنًا مع عدم استجابتهم للنداء، ولا لادعائه، وسط مطالبات بأن يأتي عسكر الحرم إليه.

اذا لم يتم حذف مثل هذه الخرافات و الأساطير من كتب التراث سيخرج علينا كل يوم مهدي دجال مغفل ...

مثل هذا يجب جلده خارج الحرم

أو الذهاب به إلى مستشفى شهار pic.twitter.com/1KecQfQi8M — عبدالرحمن الأهدل (@R7moony) June 1, 2019

وأوضح بعض النشطاء أن الرجل الذي يظهر في الفيديو، روج لنفسه على مواقع التواصل مرارا بأنه المهدي، وأنه قام بما فعله عند الكعبة ليعلن عن نفسه وادعائه.

ولم تعلن السلطات السعودية حتى الآن الإجراءات التي قامت بها تجاه هذا الشخص.