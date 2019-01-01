عطل فني في مواقع "جوجل" و"يوتيوب" و"سناب شات"

شركة جوجل
قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إن عدد من كبير من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم على الوصول إلى خدمات جوجل على الإنترنت والمواقع المرتبطة بها، أبرزها موقع "يوتيوب".
وأوضحت الصحيفة أن شكاوى المستخدمين أوضحت عدم قدرتهم من استخدام مواقع "سناب شات" و"جوجل" و"يوتيوب".
كما أوضحت "اندبندنت" أنه ارتفع عدد الشكاوى في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكندا، والدنمارك، وصلت إلى حوالي 10 آلاف شكوى، قبل إعلان شركة "جوجل" في بيان صحفي إنها تمكنت من إصلاح العطل.
وقالت جوجل في بيانها: "نشهد مستويات عالية من ازدحام الشبكات في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤثر على خدمات متعددة في Google Cloud و G Suite و YouTube".
وأضافت: "قد يرى المستخدمون بطء في الأداء أو أخطاء متقطعة. نعتقد أننا حددنا السبب الجذري للازدحام ونتوقع العودة إلى الخدمة العادية قريبًا".
كشف ماجد الرخيص عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك عن أن يوم الأربعاء القادم هو أول أيام عيد الفطر المبارك، وأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الكريم.
اقتحمت فتاة ترتدي زي سباحة، ملعب ميتروبوليتانو، مستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي ليفربول وتوتنهام
في بيان له أوضح المرصد الفلكي بالسعودية، أنّ إقرار بداية شهر شوال من اختصاص المحكمة العليا، وأنّ رؤية الهلال يوم الإقنين ستكون صعبة إلى مستحيلة.
احتفل محمد صلاح، اللاعب المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، بهدفه الذي أحرزه في المباراة النهائية أمام نادي توتنهام الإنجليزي
أوضح مركز الفلك الدولي أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين
تعليقات الفيسبوك