عطل فني في مواقع "جوجل" و"يوتيوب" و"سناب شات"

12:04 ص | الإثنين 03 يونيو 2019
شركة جوجل

شركة جوجل

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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قالت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، إن عدد من كبير من المستخدمين اشتكوا من عدم قدرتهم على الوصول إلى خدمات جوجل على الإنترنت والمواقع المرتبطة بها، أبرزها موقع "يوتيوب".

وأوضحت الصحيفة أن شكاوى المستخدمين أوضحت عدم قدرتهم من استخدام مواقع "سناب شات" و"جوجل" و"يوتيوب".

كما أوضحت "اندبندنت" أنه ارتفع عدد الشكاوى في الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وكندا، والدنمارك، وصلت إلى حوالي 10 آلاف شكوى، قبل إعلان شركة "جوجل" في بيان صحفي إنها تمكنت من إصلاح العطل.

وقالت جوجل في بيانها: "نشهد مستويات عالية من ازدحام الشبكات في شرق الولايات المتحدة الأمريكية، مما يؤثر على خدمات متعددة في Google Cloud و G Suite و YouTube".

وأضافت: "قد يرى المستخدمون بطء في الأداء أو أخطاء متقطعة. نعتقد أننا حددنا السبب الجذري للازدحام ونتوقع العودة إلى الخدمة العادية قريبًا".

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