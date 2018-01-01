آخرهم حسن حسني.. النجوم يواجهون شائعات وفاتهم بالسخرية: "أنا المرحوم"

11:12 م | الأحد 02 يونيو 2019
حسن حسني يرد على شائعة وفاته بصورة طريفة

حسن حسني يرد على شائعة وفاته بصورة طريفة

كتب: محمد رمضان

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بين حين والآخر، لا يتوقف المغرضون وهواة الكذب وتجار الضلال والمتربحون من الأخبار الكاذبة عن إطلاق الشائعات، وأبرزها تلك التي تزعم بمرض أو وفاة فنان شهير، إلا أن نجوم الفن دائما ما يواجهون تلك الشائعات الرخيصة بمنتهى الثبات بل والسخرية منها ومن مروجيها، وفيما يلي نبرز ردود أفعال نجوم الفن وسخريتهم من شائعات وفاتهم:

عادل إمام:

لأن "الزعيم" يحظى بمكانة فنية كبيرة، فهو أيضا يحظى بنصيب الأسد من شائعات الوفاة التي انتشرت حوله، وكانت ردوده الساخرة حاضرة دائما في مواجهة هذه الشائعات، إذ وجَّه تساؤلا لمروجي الشائعة قائلا: "هي نوبة قلبية ولا وفاة ولا نوبة قلبية أدت إلى وفاة؟".

وتابع في تصريح لـ"الوطن" نشر عام 2018: "كويس إن الواحد بيقرأ النعي بتاعه وهو لسه عايش".

وأضاف عادل إمام: "أنا زي البومب الحمد لله، واعتدت على خبر وفاتي كل فترة، فقد توفيت من قبل حوالي 4 مرات".

رجاء الجداوي:

لم تسلم الفنانة القديرة رجاء الجداوي من شائعات الوفاة، إلا أنها طمأنت جمهورها على صحتها، وسخرت من شائعة وفاتها، خلال مداخلة هاتفية عام 2018 مع برنامج "الستات ما يبعرفوش يكدبوا" على فضائية "cbc"، قائلةً: "أنا المرحومة".

وأضافت: "إحساس غريب أن يتلقى شخص العزاء في نفسه، وعايزة أقول للناس ليه تضيع من عمرك دقايق تكتب بيها حاجة تأذي الناس".

 وتابعت: "الحياة اللي بيمر فيها ما بيرجعش تاني، أنا موتوني على اليوتيوب قبل كده، وحطوني في نعش قبل كده"، معربة عن انزعاجها الشديد من هذه الشائعات التي يتم ترديدها.  

نادية لطفي:

وسخرت الفنانة القديرة نادية لطفي من شائعات بشأن وفاتها، قائلة "إن شاء الله تكون آخر الأحزان"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على قناة "ON E"، في فبراير عام 2019.

وأضافت نادية لطفي أن الشائعات حول الموت يعطيها ميزة التمتع بالوجود والرحيل في الوقت نفسه، متابعة: "نحن نؤمن بالقدر وسنة الحياة، فالموت هو الحقيقة التي نؤمن بها بكل حب وإيمان".

وتابعت: "أنا مش زعلانة أبداً وأشكر اللي نزل الخبر، خلاني أشوف كل أحبائي، وليا كلام كبير أوي مع اللي معزونيش".

حسن حسني:

ووصل "غول الشائعات" ليعكر صفو "عم باخ" أو "الصول شرابي"، وهو الفنان القدير حسن حسني الذي سخر أيضا من شائعات تدهور صحته ووفاته، ومازح "حسني" مُتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "ما تعرفوش محل بيبيع كحك من غير شائعات؟".

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