صاحب "موسوعة الزمالك" يروي لـ"الوطن" تفاصيل الفوز على الأهلي "6-0"

أحيت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك عبر موقع "فيس بوك"، ذكرى الفوز على الأهلي بنتيجة "6-0"، في المباراة التي أقيمت 2 يونيو 1944 على ملعب اتحاد الجيش.

وقالت الصفحة في منشورها: "نحتفل اليوم بذكرى أكبر فوز في تاريخ لقاءات القمة، حيث حقق الزمالك الفوز بستة أهداف مقابل لا شئ عام 1944 في نهائي كأس مصر، أحرز الأهداف (حافظ زقلط 3 أهداف) و(عبد الكريم صقر هدفين) و(السحيمي هدف واحد)، في حضور مَلك مصر حينها الملك فاروق الذي شاهد اللقاء كاملاً من المُدرجات".

تواصلت "الوطن" مع الدكتور شيرين فوزي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ومحافظ المنوفية السابق، وصاحب موسوعة "مائة سنة على الزمالك"، ونجل الراحل الكبير عبد الرحمن فوزي، هداف مصر ونادي ميت عقبة، للحديث عن حقائق وتفاصيل موثقة عن تلك المباراة.

وقال فوزي، لـ"الوطن": "أتذكر تفاصيل تلك المباراة جيدًا، من خلال امتلاكي للعدد الخاص بتغطية اللقاء، حيث كان هناك مفهوما خاطئًا بأن الزمالك تحول اسمه من المختلط إلى نادي فاروق بعد إعجاب الملك بأدائه خلال هذه المباراة، ولكن الحقيقة أن الزمالك تحول اسمه إلى نادي فاروق في يونيو 1941، أي قبل المباراة بـ3 أعوام كاملة".

وأضاف فوزي: "المباراة أقيمت على ملعب اتحاد الجيش، وكان في استقبال الملك فاروق، النبلاء "محمد عبد الحليم داوود، وشريف صبري، وفهمي موسى، وأحمد حسنين باشا رئيس الأهلي، ومحمد حيدر باشا رئيس نادي فاروق (الزمالك حاليا)، وأدارها تحكيميا فؤاد حافظ، الذي كان يعمل ظابطا في الجيش".

وتابع: "بدأت المباراة بضغط شديد من نادي فاروق، وسجل الثنائي حسن حافظ "زقلط" هدفين، وعبد الكريم صقر هدفا، لينتهي الشوط الأول بتقدم "الزمالك" بثلاثة أهداف دون رد، حيث منع خلالها مصطفى كامل مدافع نادي فاروق، أحمد مكاوي نجم الأهلي من الظهور بشكل جيد، وفي الشوط الثاني، استكمل نادي فاروق أداء الشوط الأول وسجل محسن السحيمي الهدفين الرابع والخامس وأضاف "زقلط" السادس وبدأ لاعبو فاروق "الزمالك" الاستعراض بالكرة بعد السداسية لدرجة أن مدافعي الفريق كانوا لا يشتتون الكرة، ويراوغون مهاجمي الأهلي، ويبنون الهجمات من الخلف، كما وصفت الجريدة، وبعد نهاية المباراة، تسلم مصطفى كامل، الكأس، من المللك فاروق".

واختتم "فوزي": " لم تكن المرة الأولى التي يفوز فيها الزمالك على الأهلي بـ6 أهداف دون رد، حيث فاز قبلها في 2 يناير 1942 في دوري أندية القاهرة بنفس النتيجة، حيث سجل الأهداف والدي عبد الرحمن فوزي هدفين، وعبد الكريم صقر هدفين، وعمر شندي هدف، وحسن حلمي هدف".

وكان تشكيل الفريقين في مباراة نهائي الكأس التي أقيمت في 2 يونيو 1944 على النحو التالي:

النادي الأهلي: "كمال حامد - كامل عطية - وديع - محمود المحيلمي - حمدي كروان - محمد الجندي - منير حافظ - صالح الصواف - مصطفى علواني "الكثار" - أحمد مكاوي - حسين مدكور".

نادي فاروق: "يحيى إمام - سعيد العربي - جلال كرايتم - حنفي بسطان - أنور البشبيشي - عبد الرحيم شندي - عمر شندي - حسن حافظ زقلط - مصطفى كامل طه - عبد الكريم صقر - محسن السحيمي".