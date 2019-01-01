مركز الفلك الدولي يتوقع موعد عيد الفطر حول العالم

07:43 م | الأحد 02 يونيو 2019
موعد عيد الفطر

موعد عيد الفطر

كتب: وكالات

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كشف مدير مركز الفلك الدولي، محمد عودة، الأحد، الظروف المتعلقة برؤية هلال شهر شوال في مختلف أنحاء العالم، محددا اليوم الأول المتوقع لعيد الفطر.

وأوضح المركز أن معظم دول العالم الإسلامي بدأت شهر رمضان يوم الاثنين 6 مايو، وبالتالي فإنها ستتحرى هلال شهر شوال يوم الاثنين.

لكن مدير مركز الفلك الدولي، قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن جميع المؤسسات الفلكية والمتخصصين أجمعوا على أن رؤية الهلال "غير ممكنة" يوم الاثنين بجميع الوسائل من جميع قارة أستراليا وآسيا وأفريقيا وأوروبا، مما يعني أن الأربعاء سيكون أول أيام عيد الفطر فلكيا.

وشدد عودة على أن مركز الفلك الدولي "غير مخول بإعلان العيد رسميا"، لكن مهمته هي "شرح الموضوع فلكيا، وتوضيح الحقائق العلمية حول رؤية الهلال".

وأضاف أن "القمر سيغيب، الاثنين، في معظم الدول العربية، بعد غياب الشمس بدقيقتين، مما سيجعل مهمة رؤيته مستحيلة بعد الغروب، لتتأجل رؤيته إلى الثلاثاء".

وأوضح عودة أن غرب قارة أميركا الشمالية، هي المكان الوحيد في العالم الذي سيستطيع رؤية الهلال يوم الاثنين، وبذلك سيعتبر العيد فلكيا يوم الثلاثاء في هذه المنطقة.

من ناحية أخرى، قال عودة إن دولة مثل تركيا قد تتخذ عيد الفطر يوم الثلاثاء، وذلك لأنها تكتفي بالحسابات الفلكية التي تبين أن هناك إمكانية لرؤية الهلال من مكان ما في العالم.

وفيما يتعلق بالدول التي بدأت شهر رمضان يوم الثلاثاء، ومنها بروناي وباكستان وبنغلادش وإيران وسلطنة عمان والمملكة المغربية، فسيتم تحري هلال شهر شوال يوم الثلاثاء 4 يونيو.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، إن رؤية الهلال ستكون ممكنة في ذلك اليوم من تلك الدول، وعليه من المتوقع أن يكون يوم العيد فيها يوم الأربعاء 5 يونيو.

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