هيكتور كوبر ضحية "رامز في الشلال" الليلة

06:03 م | الأحد 02 يونيو 2019
رامز جلال

رامز جلال

كتب: أحمد محمد عبدالباسط

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يحل هيكتور كوبر، المدير الفني الحالي لمنتخب أوزبكستان ومدرب المنتخب الوطني السابق، ضيف حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز في الشلال"، الذي يقدمه الفنان رامز جلال عبر فضائية MBC مصر.

برنامج "رامز في الشلال" تقوم فكرته على استقدام أحد مشاهير الرياضة أو الفن أو الإعلام، واصطحابه إلى دولة إندونيسيا، ليتعرض لمغامرة صعبة وغير متوقعة.

يصطحب فريق البرنامج الضيف إلى مكان ما في إحدى الجزر، لتبدأ بعدها حركات الإثارة والرعب في الظهور، ثم يتفاجأ الضيف بغوريلا مفترسة تظهر من بين الأدغال والأشجار المحيطة بالمكان.

وكان رامز جلال ينتحل شخصية المدرب كوبر، خلال برنامجه العام الماضي، الذي صوره في روسيا، قبل بطولة كأس العالم 2018، الذي قاد فيها الأرجنتيني منتخب مصر، قبل توديع البطولة من الدور الأول، ليرحل ويتولى مسؤولية تدريب منتخب أوزبكستان.

وقال مصدر في قناة MBC لـ"الوطن" إن حلقة اليوم ينتظرها عدد كبير من المصريين، نظرًا لارتباط الشعب المصري بكرة القدم، ورغبتهم في رؤية تنفيذ مقلب "رامز في الشلال" في مدرب لم يقدم كرة قدم جيدة، بحسب عدد كبير من مشجعي الكرة في مصر.

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