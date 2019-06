محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية:" كان مميزا للغاية"

في ليلة حمراء تألق فيها الفرعون المصري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، توج فريق ليفربول بدوري أبطال أوربا بعدما أحرز هدفين نظيفين أمام نظيره توتنهام في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأحرز مو صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة الثانية من المباراة من ضربة جزاء، ليحفظ لفريقه التقدم على توتنهام قبل أن يعزز ديفوك اوريجى فوز الريدز بالكأس بإحرازه هدف آخر.

وتصدر الفرعون المصري العناوين الرئيسية للصحف العالمية، احتفالا بفوزه ليصبح أول مصري يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا ويفوز بالبطولة.

وقالت صحيفة "مترو" البريطاني في عنوانها الرئيسي اليوم "أهداف محمد صلاح وديفوك أوريجي ساعدت ليفربول على الفوز بنهائي دوري الأبطال".

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح بركلة الجزاء في الدقيقة الثانية من المباراة وهدف ديفوك المتأخر ساعدا ليفربول على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأسه الأولى تحت قيادة يورجن كلوب.

وانتهت الليلة مساء أمس بتتويج "صلاح" وفريق ليفربول بالبطولة والكأس، وهي الليلة التي خرج فيها "صلاح" مصابا في العام الماضي بعد اصابته في الكتف من سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد في الدقيقة 26 في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحول "صلاح" بكاءه في تلك الليلة إلى فرحة وانتصار أمس بعد الفوز المستحق.

Liverpool make the perfect start!



Mohamed Salah from the spot in Madrid!



The Reds lead 1-0 inside two minutes! pic.twitter.com/D1ZdSrzXoq