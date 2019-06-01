محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية:" كان مميزا للغاية"

في ليلة حمراء تألق فيها الفرعون المصري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر محمد صلاح، توج فريق ليفربول بدوري أبطال أوربا بعدما أحرز هدفين نظيفين أمام نظيره توتنهام في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأحرز مو صلاح هدف التقدم للريدز في الدقيقة الثانية من المباراة من ضربة جزاء، ليحفظ لفريقه التقدم على توتنهام قبل أن يعزز ديفوك اوريجى فوز الريدز بالكأس بإحرازه هدف آخر.

وتصدر الفرعون المصري العناوين الرئيسية للصحف العالمية، احتفالا بفوزه ليصبح أول مصري يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا ويفوز بالبطولة.

وقالت صحيفة "مترو" البريطاني في عنوانها الرئيسي اليوم "أهداف محمد صلاح وديفوك أوريجي ساعدت ليفربول على الفوز بنهائي دوري الأبطال".

وذكرت الصحيفة أن محمد صلاح بركلة الجزاء في الدقيقة الثانية من المباراة وهدف ديفوك المتأخر ساعدا ليفربول على الفوز بدوري أبطال أوروبا وكأسه الأولى تحت قيادة يورجن كلوب.

وانتهت الليلة مساء أمس بتتويج "صلاح" وفريق ليفربول بالبطولة والكأس، وهي الليلة التي خرج فيها "صلاح" مصابا في العام الماضي بعد اصابته في الكتف من سيرجيو راموس لاعب فريق ريال مدريد في الدقيقة 26 في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليحول "صلاح" بكاءه في تلك الليلة إلى فرحة وانتصار أمس بعد الفوز المستحق.

Liverpool make the perfect start!



Mohamed Salah from the spot in Madrid!



The Reds lead 1-0 inside two minutes! pic.twitter.com/D1ZdSrzXoq — Football on BT Sport (@btsportfootball) June 1, 2019

فيما قالت صحيفة "ميرور" البريطانية في عنوانها الرئيسي "محمد صلاح يعطي سببين لانتصار ليفربول في دوري أبطال أوروبا وكان مميزًا للغاية".

وقالت الصحيفة إن النجم محمد صلاح كان عاجزا عن الكلام بعدما وضع يديه على كأس دوري أبطال أوروبا، وعانى الفرعون المصري من حسرة كبيرة في نهائي العام الماضي عندما أُجبر على الرحيل مبكرًا، ولكنه فاز بعد انتظاره بصبر للحصول على فرصته.

وكان إنجاز أمس مميزًا للغاية بالنسبة لمو صلاح لسببين أولهما التضحيات التي قدمها خلال الأيام الأولى من حياته المهنية في مصر، وثانيها أنه أصبحت الفرصة للعب 90 دقيقة كاملة بعد مرور عام على إصابته.

بينما ذكرت صحيفة "التليجراف البريطانية" في عنوانها الرئيسي " ليفربول ملوك أوروبا للمرة السادسة بعد انتزاع محمد صلاح وديفوك أوريجي مجد بطولة الدوري".

وحصل ليفربول على النجمة السادسة ، ليحجز يورجن كلوب مكان بين العظماء في أنفيلد ، بعد الفوز المستحق على توتنهام أمس.

فيما ذكرت صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية في عنوانها الرئيسي " مكة ابنه محمد صلاح تتألق مجددا بعد فوز ليفربول بمجد بطولة دوري أبطال أوروبا".

وأصبحت "مكة" ، ابنة محمد صلاح ، لاعباً أساسياً على المسرح الكبير لكرة القدم، حيث لعبت من قبل دور البطولة في ملعب أنفيلد بعد المباراة النهائية للدوري الإنجليزي الممتاز في الدوري هذا الموسم، ثم ظهرت على العشب في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن فاز فريق والدها 2-0 أمام توتنهام في مدريد مساء أمس في ليلة حمراء.

انضم إلى صلاح ابنته وزوجته ماجي في الوقت الذي احتفل فيه ليفربول بأمسية منتصرة ، والتي شملت صلاح أول مصري يسجل في حدث البطولة الأبرز في أوروبا عندما سجل ركلة جزاء في الدقيقة الثانية.

وكان هدف "صلاح" في مرمى فريق توتنهام هو ثاني أسرع هدف في نهائي كأس أوروبا وساعد في محو خيبة الأمل في نهائي الموسم الماضي عندما أُجبر على الخروج بسبب إصابته بعد اشتباك مع سيرجيو راموس من ريال مدريد وخسر ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدف.