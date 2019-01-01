المرصد الفلكي في السعودية: رؤية الهلال الإثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة

مع قرب نهاية شهر رمضان، يزداد الجدل بشأن موعد عيد الفطر ومتى يتم استطلاع هلاله، ما يعد أمر غير محسوم.

وفي بيان له، أكد مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير السعودية، أنّ إقرار بداية الشهر من اختصاص المحكمة العليا، بحسب "العربية".

ونفى المرصد ما يتردد عن بيان المرصد بشأن ظروف هلال شهر شوال 1440، وأنّه اعتاد نشر بيان ظروف كل شهر حسب المعطيات العلمية فقط.

وعما نشرته عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل، بأنّ الأربعاء المقبل هو أول أيام عيد الفطر 1440، أشار المرصد إلى أنّه أوضح حينها في بيان أنّ الرؤية يوم الإثنين ستكون صعبة إلى مستحيلة، وأنّ المعطيات الحسابية تفيد بأنّ الاقتران المركزي سيحدث الساعة 1:02 ظهرا، والهلال سيغرب بعد الشمس بـ4 دقائق وذلك عند الساعة 6:49 مساءً.