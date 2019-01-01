برشلونة يهنيء ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا بصورة لصلاح وميسي

نشر الحساب الرسمي لفريق "برشلونة" الإسباني على موقع "تويتر" صورة تجمع بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، ولاعبه الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهنئًا نادي ليفربول بحصوله على لقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

وكتب: "تهانينا لنادي ليفربول، على الفوز بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا أخرى".

ونجح فريق ليفربول في التتويج بدوري أبطال أوروبا، عقب انتصاره بهدفين نظيفين على توتنهام، في نهائي البطولة الأوروبية الكبيرة، والتي جمعت الفريقين على ملعب واندا ميتروبوليتانو، وأحرز هدفي نادي ليفربول، محمد صلاح وأورويجي في الدقيقتين الثانية، و 88.