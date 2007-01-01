بعد 12 عاما من "هزيمة الميلان".. ليفربول يعود للفوز بدوري الأبطال

محمد صلاح
فاز فريق ليفربول الإنجليزي، على فريق توتنهام، في المبارة التي أقيمت بينهما على ملعب أنفلد بإسبانيا، بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل صلاح الهدف الأول لليفربول، في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، وذلك بعدما احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح الريدز ضد فريق توتنهام، ليتصدر هدافى الريدز هذا الموسم فى البطولة برصيد 5 أهداف.
وليصبح صلاح ثاني لاعب عربي يسجل في نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد الجزائري رابح ماجر في عام 1987، بعدما تعادل لفريقه بورتو في الدقيقة الـ77 أمام بايرن ميونخ الألماني.
وتاريخ مباراة اليوم، هو نفس تاريخ المباراة التي أقيمت بين فريق ليفربول وفريق إيه سي ميلان، في عام 2007، في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأقيمت المباراة علي استاد أثينا الأولمبي في اليونان، وانتهت بفوز الفريق الإيطالي على نظيره الإنجليزي بهدفين دون رد، سجلهما فيليبو إنزاجي.
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