بالفيديو| محمد صلاح يرقص احتفالا بدوري أبطال أوروبا

نشر ديان لوفرين، مدافع فريق ليفربول، مقطع فيديو عبر خاصية "ستوريس" في حسابه بموقع "إنستجرام"، يظهر احتفالات لاعبي الفريق داخل غرف خلع الملابس، عقب التتويج بدوري أبطال أوروبا بهدفين مقابل لا شيء، على حساب فريق توتنهام.

وظهر في مقطع الفيديو المباشر محمد صلاح، لاعب منتخب مصر، وهو يرقص احتفالا بالتتويج بالبطولة الأوروبية، بعدما فاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي منذ أيام للعام الثاني على التوالي.

ويعتبر محمد صلاح ثالث لاعب عربي يتوج بدوري أبطال أوروبا، ليواصل مسلسل أرقامه القياسية مع الريدز، حيث سبق للأسطورة الجزائرية رابح مجر حصد اللقب مع فريق بورتو البرتغالي عام 1987.

وكان اللاعب العربي الثاني الذي توج بدوري أبطال أوروبا هو المغربي أشرف حكيمي لاعب ريال مدريد والمعار لبوروسيا دورتموند، في نهائي نسخة 2018 أمام ليفربول، والتي انتهت المباراة بفوز الريال بنتيجة 3 – 1.