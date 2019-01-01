رابطة ليفربول في مصر لـ"الوطن": سندعو صلاح لاحتفالية دوري الأبطال

11:38 م | السبت 01 يونيو 2019
محمد صلاح

محمد صلاح

كتب: عبدالرحمن قناوي

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عبّر أحمد برج، رئيس رابطة مشجعي جمهور ليفربول في مصر، عن سعادته البالغة بتتويج ليفربول الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا بالفوز على مواطنه توتنهام بهدفين دون مقابل، وذلك عقب غياب دام 14 عاما عن اللقب.

وأضاف برج في تصريحات لـ"الوطن"، أن الرابطة تحتفل باللقب في الشوارع الآن، إلا أنها تنتوي تنظيم "إيفنت" لاحتفالية كبرى عقب عيد الفطر المبارك، لافتًا إلى أن الرابطة ستوجه الدعوة لنجم ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح لحضورها، خاصةً وأنه سيكون متواجدا في القاهرة مع معسكر منتخب مصر لخوض غمار بطولة أمم أفريقيا.

وأكد رئيس رابطة مشجعي ليفربول في مصر أن الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا كان أمرا لا بد منه لتتويج سنوات طويلة من المجهود بعد تغيير سياسة النادي والخروج من دوامة الإخفاقات، وحتى تصبح قاعدة انطلاق للفوز بلقب الدوري الإنجليزي "البريميرليج" الغائب عن الفريق منذ 30 عاما، مؤكدًا أنها الهدف الأهم للفريق الموسم المقبل.

وجود لاعب مصري في فريق ليفربول المتوج بدوري الأبطال له فوائد عديدة، أهمها توسيع القاعدة الجماهيرية للفريق، حسب "برج"، لافتًا إلى أن الأطفال والشباب الذين شجعوا ليفربول بسبب صلاح سيستمرون في تشجيعه حتى بعد رحيله، كما أن الفرحة بالبطولة مضاعفة بسبب الاحتفالات شبه الشعبية بها.

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