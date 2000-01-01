بالصور| تحدي "صورة البطاقة" يشغل بال نجوم الفن: من الأكثر وسامة؟

تحدي البطاقة الشخصية
أشعل الفنان آسر ياسين، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة بطاقته عبر موقع "تويتر".
بدأت القصة حينما أعلن عن تحدٍ جديد، يتمثل في حال حصوله على 2000 إعجاب سينشر صورة بطاقته الشخصية.
وتخطى عدد المعجبين بالمنشور حاجز الـ2000 إعجاب، ليجبر آسر ياسين على تنفيذه، ونشر صورته في البطاقة الشخصية.
وعلق "آسر"، على صورة البطاقة الشخصية بعد نشرها قائلًا: "من هنا ورايح مفيش كلام عن الحلاوة أرجوكم، الراجل مش بحلاوته ولا وسامته الراجل بصورة بطاقته.. إنجوي".
لم يفوت محمد هنيدي ما نشره آسر ياسين، حيث نشر عبر حسابه على موقع "فيس بوك" صورة بطاقته بجانب "آسر" وعلق عليها قائلاً: "مين الأكثر وسامة في صورة البطاقة الشخصية؟".
وشارك أكثر من 242 ألف متابع لصفحة محمد هنيدي في الاستفتاء الذي أطلقه على صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك".
وانضم الفنان أحمد فهمي إلى الثنائي في تحدي صورة البطاقة الشخصية، ليرد عليه هنيدي: "أحمد شعر الصدر فهمي".
ومازح الفنان تامر هجرس زميله هنيدي، حيث علق على صورته بجوار آسر ياسين قائلًا: "طبعًا متخيل إن الناس هتجملك عشان في بيدجك مفاجئة مش كدا".
بينما علق الفنان عمرو عبد الجليل بصورة له قائلاً: "معلش الشياكة ليها ناسها".
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