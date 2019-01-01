30 دولار تحول حياة موظف عادي لصاحب ثروة تقدر بـ10 ملايين

05:50 م | الجمعة 31 مايو 2019
جيمس بيليتش

جيمس بيليتش

كتب: لمياء محمود

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ساهم الحظ والصدفة في تحويل حياة رجل أمريكي من موظف عادي، لمليونير أمريكي تقدر ثروته بـ10 ملايين دولار.

وكان "جيمس بيليتش" ويعمل مديرا للخدمات اللوجستية، ويقيم في منطقة "لانكستر"، بولاية "نورث كارولينا" الأمريكية، اشترى من أحد المتاجر الصغيرة بجوار عمله أثناء استراحة الغداء تذكرة يانصيب غير قابلة للاسترداد بـ30 دولار، وبينما ما يزال في المتجر فوجئ بأنه ربح 10 ملايين دولار، بعدما شاهد بيان صحفي للجهة المنظمة لليانصيب.

وقال "بيليتش" لمسؤولي اليانصيب في الولاية، إنه عندما عاد إلى المنزل حاول إخبار زوجته وابنيه الصغيرين عن الثروة الكبيرة، لكنه كان عاجزًا عن الكلام، وفقا لموقع "cnbc" الأمريكي.

وعرض مسؤولي الياناصيب على "بيليتش"اختيار الأقساط السنوية للمبلغ، ما يعني حصوله على 500.000 دولار سنويًا  على مدار 20 عاما، إلا أنه اختار بدلاً من ذلك الحصول على جائزة بمبلغ 6 ملايين دولار، والذي سيبلغ بعد خصم الضريبة الفيدرالية وضرائب الولاية الضرورية حوالي 4 مليون و205 ألف دولار.

وأكد "بيلتش" أن الجائزة ستخلق مستقبلًا أكثر إشراقًا لأطفاله، وأنه لا يوجد لديه أي خطط لإجراء تغييرات كبيرة على نمط الحياة الذي يعيشونه.

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