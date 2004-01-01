"شاهين" وكيل النيابة في "زي الشمس" يكشف مفاجأة عن مقتل "فريدة"

جذب انتباه الجمهور وكيل النيابة الذي يؤدي دوره الممثل محمد لطفي شاهين في مسلسل "زي الشمس" المعروض حاليا بالسباق الدرامي، حيث تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صور له معلقين بطريقة طريفة "بركة أن فريدة ماتت قبل ما تشوف وكيل النيابة اللي بيحقق في قضيتها"، كون ريهام عبدالغفور التي تؤدي دور فريدة ظهرت في المسلسل متعددة العلاقات وأنجبت طفل من شخص غير زوجها وغيره، ولأن شاهين يتسم بالوسامة وفقا لوصف رواد السوشيال ميديا الذين تداوله صوره بكثره.

وعبر الممثل محمد لطفي شاهين في تصريح لـ "الوطن"، عن مدى سعادته بردود أفعال المشاهدين على مواقع التواصل الاجتماعي موضحا أن دوره في مسلسل "زي الشمس" كوكيل نيابة أصبح علامة فارقة في مشواره الفني.

ويتعرض شاهين لبعض المواقف الطريفة مع الأصدقاء والأهل بسبب محاولتهم المستمرة لمعرفة من هو قاتل فريدة، ما يضعه في مأزق معهم وخاصة والدته مازحا: "منعاني من حضور أي عزايم داخل البيت إلا لو قولتلها مين اللي قتل"، موضحا أنهم حتى الآن لم ينتهوا من تصوير المسلسل.

وأكد شاهين أن معظم فريق العمل بالمسلسل حتى الآن لا يعرف نهاية المسلسل ومن هو قاتل فريدة قائلا: "زينا زي الجمهور مش عارفين هترسى على مين ومين القاتل وبنستلم سيناريو الحلقة قبل التصوير بيومين عشان ميحصلش أي تسريب أو تخمين" مضيفا أنهم يتابعون دائما رد فعل الجمهور على السوشيال ميديا ويتطلعون على توقعاتهم "دي حاجة حلوة أن معظمنا مش عارف وبنفكر زي الجمهور يا ترى هيطلع مين ومين القاتل".

وعن سؤاله هل هو متزوج حاليا ردا على تساؤلات المعجبات على مواقع التواصل الاجتماعي الذين يحاولن معرفة ذلك أوضح شاهين أنه غير متزوج.

وبدأ شاهين مشواره الفني في مشهد صغير جدا في فيلم "تيتو" بطولة أحمد السقا وإخراج طارق العريان عام 2004، أما أول فرصه حقيقية له وحصل فيها على نجاح كبير وفقا لرأي الجمهور واستطاع أن يلفت انتباه المشاهدين كان دوره الشرير في مسلسل هبة رجل الغراب الجزء الثالث عام 2016.

وشاهين هو مصري الجنسية ولكنه من مواليد الكويت عام 1979 وانتقل إلى مصر ليكمل دراسته الجامعية وتخرج من كلية الإعلام.

وأثار مسلسل "زي الشمس" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماع منذ بداية عرضه في أول رمضان حتى الآن بسبب غموض أحداثه ويحاول الكثيرون توقع من قتل "فريدة" الذي تؤدي دورها الفنانة ريهام عبدالغفور من خلال تحقيقات الشرطة والنيابة.

وأصبح المسلسل حديث مواقع التواصل الاجتماعي هذه الأيام لقرب نهايته ويتصدر محرك البحث جوجل، حيث تدور أحداث المسلسل، بشأن مقتل "فريدة" التي تجسد دورها ريهام عبدالغفور، بينما تحاول شقيقتها "نور"، والتي تؤدي دورها دينا الشربيني، في البحث عن قاتلها، ويجري اتهام زوجها "عمر" أحمد السعدني بقتلها تارة، واتهام أشخاص آخرين تارة أخرى، حتى أصبحت أحداث المسلسل محط اهتمام مشاهديه للتعرف على من هو القاتل؟.